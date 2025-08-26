Tunisie: Investissements japonais - Le pays veut lever les obstacles pour attirer plus d'entreprises nippones

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

La présidente de la Tunisia Investment Authority (TIA), Namia Ayadi, a reçu mardi l'ambassadeur du Japon en Tunisie, OSUGA Takeshi, dans le cadre du renforcement des relations économiques et d'investissement entre les deux pays.

Cette rencontre a été l'occasion d'un échange approfondi sur l'état actuel des investissements japonais en Tunisie. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat stratégique, visant à accroître la présence des entreprises nippones et à faciliter leurs activités sur le territoire tunisien.

Les discussions ont également porté sur les moyens à mettre en oeuvre pour lever certains obstacles administratifs identifiés, afin de favoriser un environnement des affaires plus attractif, prévisible et propice à l'accueil des investissements japonais.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.