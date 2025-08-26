Tunisie: Investissements japonais - Le pays veut lever les obstacles pour attirer plus d'entreprises nippones

La présidente de la Tunisia Investment Authority (TIA), Namia Ayadi, a reçu mardi l'ambassadeur du Japon en Tunisie, OSUGA Takeshi, dans le cadre du renforcement des relations économiques et d'investissement entre les deux pays.

Cette rencontre a été l'occasion d'un échange approfondi sur l'état actuel des investissements japonais en Tunisie. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat stratégique, visant à accroître la présence des entreprises nippones et à faciliter leurs activités sur le territoire tunisien.

Les discussions ont également porté sur les moyens à mettre en oeuvre pour lever certains obstacles administratifs identifiés, afin de favoriser un environnement des affaires plus attractif, prévisible et propice à l'accueil des investissements japonais.