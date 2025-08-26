Tunisie: Investissement - Le pays séduit une délégation chinoise du Fujian

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Une délégation de l'« International Economic Cooperation Center of Fujian Province » (IECC), conduite par Huang An, directeur de l'organisme, et Xu Huayi, directeur des programmes de formation en aide étrangère, a été reçue vendredi au siège de FIPA-Tunisia par Thouraya Khayati, directrice du marketing international.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du développement des relations économiques et de la promotion de l'investissement entre la province de Fujian et la Tunisie.

Les responsables chinois ont présenté les missions de l'IECC, structure provinciale placée sous l'égide du ministère du Commerce de la République populaire de Chine, chargée de la promotion des programmes de développement des ressources humaines pour les pays en développement, ainsi que de la formation de cadres, de professionnels et de stagiaires dans le domaine du commerce extérieur.

De son côté, Thouraya Khayati a mis en avant les missions de FIPA-Tunisia, les atouts de la Tunisie en tant que site d'investissement et les opportunités offertes dans les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée.

Elle a également souligné les avantages compétitifs du pays, tels que sa position géostratégique et la disponibilité d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée, tout en réaffirmant la disposition de FIPA-Tunisia à collaborer avec l'IECC afin de dynamiser les relations économiques tuniso-chinoises.

