Tunisie: Rentrée scolaire - Quelles fournitures éviter pour protéger la santé des enfants ?

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le directeur du contrôle environnemental des produits au ministère de la Santé, Mohamed Wassim El Hani, a mis en garde, mardi 26 août 2025, contre certaines fournitures scolaires susceptibles de représenter un danger pour la santé des élèves.

Il a souligné, dans une intervention sur Diwan FM, que la colle scolaire figure parmi les produits les plus sensibles. En Tunisie, elle est soumise à une réglementation stricte : son étiquetage doit être en arabe et porter la mention « Colle à usage scolaire et bureautique ne contenant pas de solvants organiques ».

Le responsable a recommandé aux parents de privilégier les couvertures papier ordinaires ou les protège-cahiers plastifiés transparents, et d'éviter les couvertures colorées, ainsi que certains articles tels que les feutres, gommes et taille-crayons parfumés ou colorés, qui contiennent des solvants organiques nocifs.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de bannir les gommes en forme de fruits et les colles conditionnées sous forme de biberon, qui peuvent induire les enfants en erreur et les pousser à les porter à la bouche.

