Tunisie: Plus de 21 000 crayons de cire non conformes retirés du marché

Plus de 7 000 craies et environ 21 000 crayons de cire contenant des taux de métaux lourds supérieurs aux limites autorisées ont été saisis à l'issue de 108 visites de contrôle économique (couvrant les circuits de distribution en gros et au détail), menées dans le cadre d'un programme préventif de contrôle de la qualité des fournitures scolaires.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, ce programme, lancé en juillet en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, a permis de prélever 276 échantillons (craies, gommes, crayons de couleur, crayons de cire, pâte à modeler, stylos à bille, couvertures de cahiers, règles, colle, etc.), afin de garantir leur conformité et de s'assurer qu'ils ne présentent aucun risque pour la santé et la sécurité des élèves.

Le département du Commerce a également indiqué que les contrôles à l'importation des fournitures scolaires ont abouti, au cours des huit premiers mois de 2025, au traitement de 180 dossiers d'importation et au prélèvement de 400 échantillons.

Ces opérations ont conduit à la réexportation et destruction de 6 428 pièces de pâte à modeler pour non-conformité bactériologique, ainsi que de 15 240 stylos à bille ne répondant pas aux normes physio-mécaniques.