Tunisie: Les barrages tunisiens en chiffres

Au 25 août 2025, le taux de remplissage de l'ensemble des barrages tunisiens s'est établi à 30,9 %, selon les dernières données publiées mardi par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

Les réserves en eau ont atteint près de 731 millions de m³, soit une hausse de 32,3 % par rapport aux 552,5 millions de m³ enregistrés à la même date de l'année précédente.

Comparée à la moyenne des trois dernières années, cette augmentation demeure limitée, de l'ordre de 9,5 %.

Concernant les apports cumulés en eau (du 1er septembre 2024 au 23 août 2025), ils se sont élevés à 980,3 millions de m³, enregistrant une progression de 49 % par rapport à la même période de l'année écoulée.

Le taux de remplissage varie toutefois d'une région à une autre : 36,3 % pour les barrages du Nord, qui concentrent à eux seuls 92 % des réserves nationales en eau, 9,9 % pour les barrages du Centre et 21,2 % pour ceux du Cap-Bon.

Toujours selon le bulletin de l'ONAGRI, les apports en eau dans les barrages enregistrés le 25 août2025 se sont élevés à 0,39 million de m³, alors que les utilisations journalières ont atteint environ 2,03 millions de m³.