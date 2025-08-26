Tunisie: Kasserine, leader national de la figue de barbarie avec 250 mille tonnes récoltées

La récolte de figues de barbarie dans le gouvernorat de Kasserine est estimée, pour cette saison, à environ 250 mille tonnes, soit une quantité équivalente à celle de la saison précédente, selon le chef du service de la production végétale au commissariat régional au développement agricole, Omar Saadaoui.

Il a qualifié cette récolte de « bonne », tant sur le plan quantitatif que qualitatif, en soulignant que la localité de Zalfane, relevant de la délégation de Foussana, demeure la principale zone de production de figues de barbarie au niveau national, avec une production avoisinant 150 mille tonnes.

La même source a rappelé que le gouvernorat de Kasserine avait mis en place un plan régional de lutte contre la cochenille, notamment après la propagation de cet insecte dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kairouan.

La production de figues de barbarie constitue un secteur stratégique dans le gouvernorat de Kasserine, qui occupe le premier rang à l'échelle nationale, avec près de 100 mille hectares de plantations, dont 3 mille hectares en culture biologique, exploitées par 13 entreprises de transformation.

Les quantités produites dans la région sont estimées à environ 250 mille tonnes par an, soit 50 % de la production nationale.

Le secteur génère près de 40 mille emplois, principalement au profit de la main-d'œuvre féminine, et contribue à des revenus annuels d'environ 80 millions de dinars.