Tunisie: Le syndicat de l'enseignement alerte sur la surcharge des classes

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Mardi, lors d'une conférence de presse conjointe, les syndicats de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire ont mis en lumière les difficultés du secteur éducatif.

Le secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire, Mohamed Safi, a dénoncé le manque de professeurs qui a conduit à une augmentation du nombre d'élèves par classe, atteignant désormais 42 élèves par classe. Selon lui, cette situation rend l'apprentissage difficile pour les élèves et les enseignants.

De son côté, le secrétaire général du syndicat de l'enseignement de base, Mohamed Labidi, a indiqué que dans l'enseignement de base, le nombre d'élèves par classe est passé de 32 à 37.

Mouvement de protestation et revendications

Lundi, lors d'une réunion au siège du syndicat, les sections de l'enseignement de base et secondaire du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) ont appelé à la mobilisation en vue d'un rassemblement devant le ministère de l'Éducation le jeudi 28 août.

Les principales revendications des syndicats concernent plusieurs points :

  • La nomination des directeurs, qui aurait été faite en dehors du cadre légal et des négociations conjointes avec le syndicat.
  • La régularisation de la situation des enseignants classés au niveau professionnel A3.
  • L'augmentation des salaires.

Le syndicat de l'enseignement secondaire a également annoncé sur sa page Facebook qu'il participera à cette manifestation pour exiger la mise en œuvre des accords précédents et l'ouverture de négociations avec le ministère sur leurs revendications professionnelles et matérielles.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.