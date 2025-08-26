Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Pascal Affi N'Guessan, le candidat qui « ne fait pas peur » ?

Pascal Affi N'Guessan ancien PM de la Côte d'Ivoire, candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025

Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo entend participer à la prochaine élection présidentielle du 25 octobre. Sa candidature a été déposée le 22 août dernier, mais celle-ci semble ne pas faire peur au RHDP, selon l’enseignant-chercheur Séverin Yao Kouamé.

Ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2003, sous la présidence de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan a affirmé une fois de plus son ambition de briguer la magistrature suprême du pays.

En effet, le vendredi 22 août 2025, il a déposé sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Si la Commission électorale indépendante valide cette candidature, ce sera la troisième fois consécutive que Monsieur Affi Nguessan participe à la présidentielle après celles de 2015 et 2020.

À 72 ans, le natif de Bouadikro se lance avec un programme de « Renaissance » qui met l’accent sur le développement économique des régions du pays, la lutte contre l'exclusion et la justice sociale. Selon lui, ce programme permettra de palier aux difficultés « creusées » par le président Alassane Ouattara.

Ingénieur de formation, Pascal Affi N'Guessan fait ses débuts en politique aux côtés de Laurent Gbagbo. En 1986, il rejoint le Front populaire ivoirien (FPI) alors que le parti n’était pas encore reconnu. En 1990, lorsque le parti devient légal, il participe aux premières élections libres du pays et est élu maire de Bouadikro.

Lors de la présidentielle de 1995 remportée par Henry Konan Bédié, il a coordonné la campagne de Laurent Gbagbo. À l’issue du Coup d’Etat militaire de 1999, il devient ministre du Tourisme et de l’Industrie dans le gouvernement de transition conduit par le Général Robert Gueï. En 2000, lorsque Gbagbo accède à la présidence de la République, il est nommé Premier ministre, avant d’être élu président du FPI en 2001.

« Sa candidature ne fait pas peur »

Si Pascal Affi N’Guessan peut se revendiquer une certaine expérience politique et du pouvoir, sa candidature semble ne pas faire trembler le pouvoir en place.

D’après le sociologue, Séverin Yao Kouamé, enseignant-chercheur à l’Université de Bouaké, « Pascal Affi N'Guessan a toujours privilégié une approche dite réaliste. Il considère la politique en Côte d’Ivoire comme l’appréciation des réalités du moment. Sa stratégie de négociation et parfois même de rapprochement avec le pouvoir n’a pas toujours été bien comprise.

Il pâtit également d’une image clivante dans son camp, perçu par certains comme une figure courageuse qui a tenu les rênes du parti en l’absence de Gbagbo et par d’autres comme un traître qui a arraché le parti au père. Ce qui est sûr, c’est que sa candidature ne fait pas peur » au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix d’Alassane Ouattara.

Une analyse du sociologue certainement appuyée sur l’alliance du FPI et RHDP signée en 2023, mais qui n’a pas porté ses fruits.