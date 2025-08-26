Afrique: Les autorités sanitaires et les partenaires s'engagent à stimuler la production de médicaments et de vaccins dans le continent

communiqué de presse

Lusaka — Réunis à l'occasion de la soixante-quinzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, les ministres africains de la santé et les partenaires à l'échelle mondiale ont réaffirmé aujourd'hui leur engagement à intensifier les efforts visant à accélérer la fabrication locale de médicaments et de produits médicaux, le but étant de garantir l'autosuffisance du continent.

L'Afrique ne couvre actuellement qu'une fraction de ses besoins en vaccins, soit moins de 1 %, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux inégalités mondiales. Les dirigeants du secteur de la santé se sont engagés à renforcer les investissements nationaux, à développer les capacités en matière d'essais cliniques et à mettre en oeuvre le Cadre régional pour le renforcement de la production locale de médicaments, de vaccins et d'autres technologies sanitaires (2025-2035).

« La question de la fabrication locale des médicaments doit figurer au premier rang des priorités africaines », a déclaré Son Excellence M. Hakainde Hichilema, Président de la République de Zambie lors de la cérémonie d'ouverture du Comité régional. « La République de Zambie jouera un rôle de chef de file dans la fabrication locale de produits médicaux, et nous exprimons l'espoir que d'autres pays pourront se joindre à nous pour améliorer le bien-être des populations de la Région. »

Bien que des progrès aient été réalisés dans le renforcement des capacités de préparation aux pandémies, la Région continue de se heurter à des difficultés pour établir des partenariats plus solides, garantir un financement durable et mobiliser un appui politique favorable à la production locale de médicaments.

L'initiative en faveur de la fabrication locale de médicaments bénéficie du soutien de partenaires tels que la Facilité internationale d'achat de médicaments (UNITAID), l'Institut international du vaccin et Gavi, l'Alliance du vaccin, réunis à l'occasion d'un événement parallèle de haut niveau consacrée à la production locale de médicaments, de vaccins et d'autres technologies sanitaires, en marge de la session du Comité régional.

« La pandémie de COVID-19 a révélé les fragilités structurelles du continent : un accès limité aux vaccins, des chaînes d'approvisionnement précaires et une dépendance marquée vis-à-vis des marchés extérieurs. Mais elle a également insufflé à l'Afrique une détermination accrue à produire 60 % de ses propres vaccins d'ici à 2040 », a déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. « Une volonté politique soutenue et une coopération plus stratégique permettront à l'Afrique de renforcer ses capacités de riposte face à la prochaine pandémie, selon ses propres priorités. »

L'événement parallèle, conçu comme une plateforme destinée à renforcer la volonté politique, à promouvoir des politiques propices et à catalyser des partenariats à impact durable, a mis en lumière la stratégie émergente du « Gavi Leap », appelée à transformer en profondeur le modèle opérationnel de Gavi, en vue de donner aux pays les moyens d'action et de favoriser des solutions locales et pérennes.

« La santé mondiale est à un moment charnière. Dans un contexte parmi les plus éprouvants que le secteur du développement international ait connu depuis des décennies, il est désormais nécessaire d'adopter un modèle fondé sur l'appropriation nationale et l'autonomisation des pays. », a déclaré la Dre Sania Nishtar, PDG de Gavi, l'Alliance du vaccin. « Grâce à son plan de transformation, Gavi fournira aux pays les outils, la confiance et l'assistance nécessaires pour façonner leur propre avenir. »

Les partenaires se sont mobilisés autour d'une approche écosystémique coordonnée de la fabrication de bout en bout. L'OMS, Gavi, l'Institut international du vaccin et UNITAID ont souligné que la production locale est non seulement un impératif de santé, mais aussi un moteur stratégique de la résilience économique et de l'innovation.

La manifestation a également mis en lumière l'initiative ACHIEVE 2.0 de l'Institut international du vaccin, qui vise à mobiliser des financements en faveur de la recherche et du développement, de la production, de l'homologation et de l'adoption de vaccins réalisés en Afrique, selon une approche intégrée de bout en bout.

« ACHIEVE 2.0 est une initiative portée par l'Afrique, qui catalyse les avancées en matière de vaccins et de traitements grâce à une recherche de pointe et à un écosystème scientifique collaboratif solidement enraciné sur le continent », a indiqué le Dr Jerome H. Kim, Directeur général de l'Institut international du vaccin.

Unitaid a relayé l'appel en faveur d'un investissement inclusif et pérenne. « En mobilisant près de 50 millions de dollars É.-U. pour deux programmes phares destinés à renforcer les capacités de l'Afrique en matière de production de dispositifs de diagnostic et de traitements médicaux, UNITAID se positionne pour transformer les dynamiques du marché et favoriser l'essor des institutions africaines », a affirmé le Dr Tenu Avafia, Directeur exécutif adjoint de UNITAID.

L'événement parallèle s'est achevé sur des engagements renouvelés de l'ensemble des partenaires à renforcer le soutien politique, à mobiliser les communautés, à valoriser les capacités scientifiques et réglementaires de l'Afrique, et à concevoir conjointement un cadre destiné à consolider la production locale à l'échelle continentale.