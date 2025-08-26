Afrique: Les ministres africains de la santé adoptent une stratégie pour renforcer les services de réadaptation dans le domaine de la santé

communiqué de presse

Lusaka — Les ministres africains de la santé ont adopté aujourd'hui une stratégie régionale essentielle pour renforcer et intégrer pleinement les services de réadaptation dans les systèmes de santé publique de la Région d'ici 2035.

Plus de 210 millions d'Africains ont besoin de services de réadaptation, c'est-à-dire d'un ensemble de services de santé dédiés aux personnes atteintes de troubles du développement, de traumatismes dus à des accidents de la route ou à d'autres causes involontaires, ou encore de problèmes de santé mentale. Cependant, environ deux personnes sur trois ayant besoin de ces services n'y ont pas accès. Là où ces services sont disponibles, ils restent insuffisants, car les professionnels qualifiés sont rares, ce qui limite la couverture des services de réadaptation, en particulier au niveau des soins de santé primaires et au niveau communautaire.

La Stratégie régionale pour renforcer la réadaptation dans les systèmes de santé, 2025-2035, adoptée par les ministres lors de la soixante-quinzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, tenue à Lusaka (Zambie), vise à ce que 60 % des pays disposent d'un plan national de réadaptation assorti d'un budget dédié, et que 60 % des établissements de santé primaires intègrent la réadaptation dans les services de santé essentiels.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie invite les ministres à conduire les réformes dans le secteur de la santé, à allouer des fonds nationaux au personnel et aux infrastructures, à former le personnel, à inclure des données sur la réadaptation dans les enquêtes sanitaires nationales et à élargir l'accès aux services, entre autres mesures.

La stratégie vise à garantir que la réadaptation soit considérée comme un service de santé essentiel. La réadaptation peut générer des économies substantielles dans l'ensemble du secteur de la santé en favorisant la sortie rapide des soins hospitaliers, en réduisant le risque et la gravité des complications secondaires et en réduisant le recours à des traitements coûteux, avec des avantages pour les individus, les communautés et le système de santé.