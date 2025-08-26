Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025/Alassane Ouattara - « Rappelons-nous que le pays est au-dessus de chacun de nous»

Le président de la République, Alassane Ouattara, a déposé ce mardi 26 août 2025, son dossier de candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain.

Entouré de nombreux cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), il a lancé un appel à la paix, à la stabilité et au respect des institutions, conditions essentielles, selon lui, pour renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire. « Je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité, pour la consolidation de notre démocratie et l'avenir de notre beau pays », a déclaré le Chef de l'État, qui avait à ses côtés le Premier ministre, Robert Beugré Mambé ; le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ainsi que la présidente du Sénat, Kandia Camara, en plus de plusieurs membres du gouvernement.

Alassane Ouattara a justifié sa candidature en ces termes : « Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le Rhdp, et à l'appel de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années ». Et d'ajouter : « Au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Ma candidature s'inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l'État de droit. Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes. Préservons la paix, restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous ».

En conclusion, le Président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, a exprimé sa gratitude envers le peuple ivoirien pour la confiance placée en lui.

Une mobilisation populaire

L'effervescence était palpable dans les rues de Cocody-Les II-Plateaux où des milliers de militants et sympathisants du Rhdp se sont rassemblés pour accompagner leur leader. Des chants d'encouragement, des slogans porteurs d'espoir et des banderoles aux couleurs du parti animaient l'ambiance festive.

Des jeunes aux aînés, tous affichaient une détermination commune : témoigner leur fidélité à Alassane Ouattara et affirmer leur volonté de poursuivre l'œuvre entamée depuis plus d'une décennie. Une ferveur qui illustre le soutien massif dont bénéficie le Chef de l'État à l'aube d'une nouvelle bataille électorale.