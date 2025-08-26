Cote d'Ivoire: Présidentielle/Alassane Ouattara - « Je souhaite que cette élection se déroule dans la paix »

Le président de la République, Alassane Ouattara, a officiellement déposé, ce mardi 26 août 2025, son dossier de candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Entouré de nombreux cadres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), il a lancé un appel à la paix, à la stabilité et au respect des institutions, conditions qu'il juge essentielles pour le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire.

« Je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité, pour la consolidation de notre démocratie et l'avenir de notre beau pays », a déclaré le Chef de l'État, accompagné du Premier ministre Robert Beugré Mambé, du président de l'Assemblée nationale et de la présidente du Sénat, Kandia Camara, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Une candidature justifiée

Alassane Ouattara a expliqué sa décision en ces termes : « Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à celui de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années ».

Et d'ajouter : « Au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre, avec humilité et respect, aux institutions de la République. Ma candidature s'inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l'État de droit ».

En conclusion, le Président-candidat a exprimé sa gratitude envers le peuple ivoirien pour la confiance renouvelée placée en lui.

Une mobilisation populaire

Dans les rues de Cocody-Les II-Plateaux, l'effervescence était palpable. Des milliers de militants et sympathisants du RHDP s'étaient rassemblés pour accompagner leur leader. Chants, slogans porteurs d'espoir et banderoles aux couleurs du parti ont animé une ambiance festive et enthousiaste. Des jeunes aux aînés, tous affichaient une détermination commune : témoigner leur fidélité à Alassane Ouattara et affirmer leur volonté de poursuivre l'oeuvre engagée depuis plus d'une décennie.

Cette ferveur illustre le soutien massif dont bénéficie le Chef de l'État à l'aube d'une nouvelle bataille électorale.