Cote d'Ivoire: Éducation nationale/Établissements scolaires privés - Plus de 6000 acteurs reçoivent leurs diplômes de fin de formation

Après deux semaines de formation, soit du 11 au 26 août 2025, 6361 acteurs des établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire ont reçu le mardi 26 août 2025, au Centre national de matériels scientifiques (Cnms) d'Abidjan Cocody, leurs parchemins de fin de formation. Ce qui leur permet désormais d'exercer librement leurs activités.

Ces acteurs sont composés de directeurs des études, directeurs d'écoles, éducateurs et enseignants du préscolaire, primaire et secondaire, constituant ainsi, la 15e édition de la formation des acteurs du secteur privé de l'éducation nationale. Ils ont été formés en gestion des apprentissages, accompagnement des enseignants, discipline scolaire, relations avec les parents et plusieurs autres défis.

La conseillère technique, Marie Christine Fatoumata Allou, représentant la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, s'est félicitée de cette formation. « Nous osons espérer que ce temps d'échange, même court pour un développement effectif des compétences qui doivent être les vôtres, aura tout de même permis aux uns et aux autres de mieux appréhender les missions et obligations dont ils doivent faire siennes désormais », a-t-elle déclaré, remerciant les formateurs pour leur engagement et professionnalisme qui ont permis l'atteinte des objectifs de cette formation.

La représentante de Mariatou Koné a exhorté les auditeurs à entretenir la flamme de l'excellence et du sacrifice en continuant de se former de manière autonome et continue. « Nous sommes à l'ère du numérique, vous avez également des plateformes de formation et le site de la Dpfc qui regorgent de ressources pédagogiques officielles dont vous avez besoin pour continuer de vous bonifier », a-t-elle exhorté.

La Directrice de l'encadrement des établissements privés (Deep), Touré Diarra Mariam, a rappelé que depuis 2011, le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, dans sa quête permanente de qualité et de performance du système éducatif, a initié la formation des acteurs du secteur privé. « 52 976 acteurs ont été formés sur la période de 2011 à 2024. Au titre de la présente session 2025, je voudrais vous rappeler que nous avons enregistré 6361 auditeurs répartis sur huit sites de formation dont quatre à Abidjan, pour un effectif de 3688 auditeurs, quatre sites à l'intérieur du pays pour un effectif 2673 auditeurs », dit-elle, soulignant que le taux de réussite est de 97%.

Elle invite les auditeurs à faire bon usage de ce qu'ils ont appris durant ces deux semaines. « Je voudrais vous rappeler que, pendant que certains d'entre vous constituent des dossiers avec des diplômes vrais, d'autres auditeurs fournissent de faux diplômes. A cet effet, l'authenticité de vos diplômes sera vérifiée auprès des structures qui les ont délivrés », a prévenu la Deep, précisant que des auditeurs recevront une attestation de participation et ne pas figurer sur les décisions portant autorisation d'enseigner, de diriger ou d'exercer la fonction d'éducateur si le diplôme s'avère faut à l'issue des vérifications.

« L'innovation depuis la session 2023, c'est l'évaluation au terme de la formation. La présence effective d'un auditeur et l'authenticité de son diplôme ne suffisent plus pour lui délivrer la décision d'autorisation. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 10/20 n'aura pas son nom sur la décision d'autorisation d'exercer », a-t-elle insisté.

La directrice de la pédagogie et de la formation continue, Nuridine Doukouré, a remercié le professeur Mariatou Koné pour avoir autorisé cette formation. Elle a exhorté les auditeurs à toujours rechercher la connaissance.