Cote d'Ivoire: Vol de 4 millions de Fcfa - L'accusé écope d'un mois de prison ferme

Employé dans un restaurant à Marcory-Zone 4, Gilbert K., la trentaine révolue, est accusé par sa patronne d'avoir volé la somme de 4 millions de Fcfa. Devant les juridictions d'Abidjan-Plateau, le 25 août 2025, il a su répondre aux interrogations du président du jury et du procureur de la République. Ses propos précis et cohérents lui ont valu de larges circonstances atténuantes, au point d'être condamné à seulement un mois de prison ferme. Les faits.

Dame Gisèle, patronne de Gilbert, avait constaté qu'elle perdait régulièrement de l'argent dans son restaurant. Malgré ses propres enquêtes, elle n'arrivait pas à identifier le voleur. À l'insu de ses employés, elle fit installer une caméra de surveillance. Le 18 août 2025, elle constate à l'écran que Gilbert, chef des serveurs, introduit sa main dans son sac à main et se sert. Aussitôt, elle alerta la police qui mit la main sur le présumé voleur.

Dans sa plainte, dame Gisèle a indiqué qu'elle ne parvenait plus à réaliser de bons chiffres d'affaires en raison des différents vols survenus. Pour elle, il ne faisait aucun doute : Gilbert était l'auteur de tous les détournements et devait donc rembourser la coquette somme de 4 millions de Fcfa, représentant le total des pertes constatées.

Dans le calme et la simplicité, Gilbert, vêtu comme un clochard, a expliqué au collège des magistrats qu'il reconnaissait son tort, mais qu'il n'avait dérobé que 30 000 Fcfa et non 4 millions, comme le prétendait sa patronne. De plus, les images de la caméra ne montraient pas qu'il avait commis le vol à plusieurs reprises.

« Je suis payé à 50 000 Fcfa et je réside dans la commune d'Abobo avec mon épouse et mes enfants. J'ai volé pour payer mon transport afin de me rendre au travail. Je reconnais que mon acte est mauvais, je demande pardon et promets de ne plus recommencer », a-t-il déclaré pour tenter de se donner bonne conscience.

Le juge l'a blâmé pour son comportement et lui a prodigué de sages conseils. Invitée à la barre, la partie civile a malheureusement brillé par son absence. Dame Gisèle ne s'était pas non plus fait assister d'un avocat.

En définitive, Gilbert K. a été condamné à un mois de prison ferme, trois ans d'interdiction de paraître dans la commune de Marcory et cinq ans de privation de ses droits civiques.