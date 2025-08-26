Cote d'Ivoire: Fidèle Sarassoro en tournée dans la Région du Poro - « Nous sommes redevables au président Alassane Ouattara »

Pas de trêve pour le président du Conseil régional du Poro, Fidèle Gboroton Sarassoro. Du 15 au 24 août 2025, il a sillonné les départements de Korhogo, Sinématiali, M'bengué et Dikodougou dans le cadre d'une vaste tournée de remise d'ouvrages au bénéfice des populations.

Au cours des exercices 2024 et 2025, le Conseil régional du Poro a en effet lancé 308 chantiers de développement couvrant les secteurs clés de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'agriculture. La répartition se fait comme suit : 128 projets à Korhogo, 69 à Dikodougou, 59 à Sinématiali et 52 à M'bengué, pour un investissement global de 9,435 milliards de FCFA.

Une région au cœur des actions présidentielles

Profitant de chaque étape, Fidèle Sarassoro, également secrétaire exécutif en exercice du Conseil national de sécurité, a rappelé les réalisations majeures du président Alassane Ouattara durant les quinze dernières années. Il a insisté sur le fait que le Poro n'a pas été oublié et fait partie des régions qui bénéficient largement de l'appui de l'État.

Devant une assistance constituée d'élus, de cadres, de chefs traditionnels, ainsi que de nombreux jeunes et femmes venus des pays Tiébara (Korhogo), Koufouloh (Dikodougou), Tagban (Katiali), Kafig (Kanôrôba) et Nafara (Sinématiali et Karakoro), le président du Conseil régional a dressé un tableau détaillé des acquis : routes bitumées, adductions en eau potable, électrification, établissements scolaires et sanitaires, autonomisation des jeunes et des femmes, reprofilage des pistes rurales, etc.

Paix et cohésion sociale, gages du développement

« Nous avons une dette de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara. Nous lui sommes redevables au regard de toutes les actions de développement qu'il a initiées en notre faveur. Le moment venu, traduisons cette reconnaissance dans les urnes, en lui offrant un plébiscite au soir du 25 octobre 2025 », a-t-il déclaré.

Au-delà des infrastructures, Fidèle Sarassoro a exhorté ses administrés à cultiver la paix et le rassemblement, conditions essentielles, selon lui, à la réconciliation nationale voulue par le Chef de l'État. « Le développement ne se nourrit pas de division, mais de cohésion sociale, qui est le véritable moteur de la croissance », a-t-il insisté.

Il a également interpellé les leaders communautaires et d'opinion, les invitant à prôner des discours unificateurs et des messages de fraternité. Enfin, il a lancé un appel appuyé à la chefferie traditionnelle pour qu'elle veille à une gestion responsable des terres et qu'elle constitue un rempart solide contre l'orpaillage clandestin, perçu comme une menace pour la stabilité et l'avenir du Poro.