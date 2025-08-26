Cote d'Ivoire: Région du Poro - Le président du Conseil régional inaugure plusieurs infrastructures dans le Kafigué

Les populations de la sous-préfecture de Kanoroba et des villages environnants ont bénéficié de la remise de 11 infrastructures socio-économiques réalisées par le Conseil régional du Poro. La cérémonie s'est tenue le 21 août 2025, sous la présidence de Fidèle Gboroton Sarassoro, président du Conseil régional, qui poursuit depuis le 15 août une tournée d'inauguration des ouvrages récemment achevés.

Ces 11 infrastructures, sur un total de 14 projets initiés dans le Kafigué, représentent un investissement global de 558 millions de francs CFA. Elles s'inscrivent dans le cadre des budgets d'investissement 2024-2025 et du Programme prioritaire de développement lancé en août 2024.

Fidèle Sarassoro a souligné que ces réalisations traduisent la volonté de son institution d'améliorer durablement le bien-être des populations du Poro, en droite ligne avec la vision de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Selon lui, ces avancées sont rendues possibles grâce à « 15 ans de paix et de stabilité retrouvées », fruit du leadership du Chef de l'État. Il a invité les habitants du Kafigué à préserver ces valeurs, piliers indispensables de la démocratie, de la cohésion sociale et du progrès.

Le président du Conseil régional a rappelé que 308 chantiers sont en cours dans l'ensemble de la région, pour un investissement total de 9,5 milliards de francs CFA. Ces projets concernent notamment l'éducation et la formation (plus de 3 milliards), la santé (742 millions), l'hydraulique urbaine (2,5 milliards) et l'agriculture (1,2 milliard).

La cérémonie a enregistré une forte mobilisation des populations locales, en présence du corps préfectoral, du député de Sirasso-Kanoroba-Nafoun, Soro Kanigui, ainsi que de nombreux élus, cadres, chefs traditionnels et guides religieux.

Pour mémoire, Kanoroba est la plus vaste sous-préfecture du département de Korhogo, tant en superficie qu'en population.