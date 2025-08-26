Cote d'Ivoire: Téhini - Six agents du Daara enlevés

26 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Dans la sous-préfecture de Tougbo, dans le département de Téhini, six agents ivoiriens de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (Daara), en mission de recensement de familles déplacées dans les localités de Kalan 1 et Kalan 2, ont été enlevés dans la matinée du dimanche 24 août 2025. Ils sont détenus par un petit groupe de Volontaires pour la patrie (Vdp) burkinabè.

Ces agents avaient pour mission de recenser les familles déplacées du Burkina Faso ayant trouvé refuge en Côte d'Ivoire après l'attaque terroriste de la mi-août dans le sud du Pays des Hommes intègres.

Selon une publication de l'Agence ivoirienne de presse, les six agents ivoiriens ont été arrêtés alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule de service. Ils auraient ensuite été escortés de force vers la localité frontalière de Moussokantou, puis, quelques heures plus tard, héliportés vers une destination inconnue.

