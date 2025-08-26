Togo: Mondial 2026 - Le pays joue sa survie en septembre

La Fédération Togolaise de Football (FTF) a lancé, ce mardi, la mobilisation générale pour relancer le rêve mondialiste des Éperviers. Objectif : arracher la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Mais une chose est claire : le Togo doit impérativement gagner ses deux prochains matchs face à la Mauritanie le 5 septembre à Nouadhibou (19h GMT), puis contre le Soudan le 9 septembre au stade de Kégué à Lomé (16h GMT).

En cas d'échec, les Éperviers devront une nouvelle fois faire une croix sur le Mondial, qu'ils n'ont disputé qu'une seule fois dans leur histoire, en 2006.

Logé dans le groupe B, le Togo occupe actuellement la 4e place avec 4 points, devant le Soudan du Sud (5e) et la Mauritanie (6e).

Le classement provisoire du groupe est le suivant :

1er : RDC - 13 points

2e : Sénégal - 12 points

3e : Soudan - 12 points

4e : Togo - 4 points

5e : Soudan du Sud

6e : Mauritanie

Avec seulement quatre journées restantes, les Togolais n'ont plus droit à l'erreur. Seules des victoires pourraient relancer la course à la qualification.

Le mois de septembre sera donc décisif.