Togo: Ancrage local pour le développement

26 Août 2025
Togonews (Lomé)

Les maires des 117 communes du Togo seront élus à partir du 2 septembre prochain, rapporte Vision d'Afrique dans son édition de mardi.

Cette échéance intervient après les élections municipales du 17 juillet dernier, marquées par la victoire écrasante du parti Union pour la République (UNIR), formation majoritaire au pouvoir.

Un ancrage local renforcé

Avec l'élection des maires, les nouvelles équipes municipales devront s'atteler à consolider leur ancrage local. Leur mission sera notamment de veiller à la mobilisation des ressources et à l'identification de projets de développement adaptés aux réalités de chaque commune.

Ces élections marquent une nouvelle étape dans le processus de décentralisation au Togo. En dotant chaque commune d'un maire, le gouvernement entend rapprocher l'action publique des citoyens et encourager une gouvernance locale plus participative.

Les prochains mois seront déterminants pour mesurer la capacité des nouvelles municipalités à transformer ce cadre institutionnel en projets concrets, au service des populations.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.