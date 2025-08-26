Togo: Ancrage local pour le développement

Les maires des 117 communes du Togo seront élus à partir du 2 septembre prochain, rapporte Vision d'Afrique dans son édition de mardi.

Cette échéance intervient après les élections municipales du 17 juillet dernier, marquées par la victoire écrasante du parti Union pour la République (UNIR), formation majoritaire au pouvoir.

Un ancrage local renforcé

Avec l'élection des maires, les nouvelles équipes municipales devront s'atteler à consolider leur ancrage local. Leur mission sera notamment de veiller à la mobilisation des ressources et à l'identification de projets de développement adaptés aux réalités de chaque commune.

Ces élections marquent une nouvelle étape dans le processus de décentralisation au Togo. En dotant chaque commune d'un maire, le gouvernement entend rapprocher l'action publique des citoyens et encourager une gouvernance locale plus participative.

Les prochains mois seront déterminants pour mesurer la capacité des nouvelles municipalités à transformer ce cadre institutionnel en projets concrets, au service des populations.