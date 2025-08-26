Togo: Terres, eau, forêts - Le pays veut valoriser ses richesses agricoles

Le Togo dispose aujourd'hui de 3,6 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 45 % sont exploitées ou mises en valeur.

À cela s'ajoutent 175 000 hectares de bas-fonds aménageables immédiatement et plus de 536 000 hectares supplémentaires potentiellement mobilisables pour la maîtrise de l'eau et la diversification des cultures.

Ces chiffres ont été présentés mardi par le ministère de l'Agriculture à l'occasion de la première édition des Journées de l'agriculture familiale au Togo (JAFaT), une initiative de la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles (CTOP).

« Notre pays dispose de potentiels et d'atouts pour le développement de l'agriculture et garantir la souveraineté alimentaire », a déclaré Kpanté Bouab, directeur de l'entreprenariat et du financement agricole (DEFA). Le secteur agricole emploie près de 70 % de la population active et contribue à 22,8 % du PIB rebasé.

L'objectif affiché est de transformer ces atouts en leviers pour bâtir un système alimentaire durable, résilient et inclusif, mettant les agriculteurs familiaux au centre.

Durant les trois jours de travaux, les participants échangeront sur les principaux défis du secteur : l'accès aux financements adaptés, la mécanisation agricole, la gestion des ressources naturelles (eau, foncier, forêt) et la fiscalité agricole.

Les discussions déboucheront sur des propositions à l'État et aux partenaires techniques et financiers. Les organisations paysannes prendront également des engagements concrets pour renforcer leur contribution au développement durable du secteur.

Pour Ayéfoumi Olou-Adara, président du conseil d'administration de la CTOP, ces Journées doivent servir à « harmoniser les positions des organisations d'agriculteurs » afin de mieux dialoguer avec l'État dans le cadre du Forum des organisations de producteurs agricoles du Togo (FoPAT).

Créée en 2001, la CTOP défend une agriculture professionnelle, compétitive et durable, centrée sur les exploitations familiales. Elle milite pour un modèle structuré autour de coopératives fortes et de partenariats public-privé, capables de soutenir des unités de transformation modernes et d'agréger la production nationale.

« Nous rêvons d'une agriculture professionnelle portée par des hommes et des femmes organisés, au service de filières solides et de la souveraineté alimentaire du pays », a affirmé M. Olou-Adara.