Togo: La sécheresse menace la campagne cotonnière

La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton du Togo (FNGPC) tire la sonnette d'alarme. La campagne cotonnière en cours est menacée par une sécheresse inhabituelle qui risque de compromettre les objectifs fixés pour la saison.

Pour cette année, le programme national prévoyait d'emblaver 110 000 hectares afin de produire environ 92 500 tonnes de coton graine. Mais les conditions climatiques défavorables ont bouleversé le calendrier.

Dans la partie septentrionale du pays, les pluies ne sont tombées qu'après la période optimale des semis, empêchant les producteurs de couvrir plus de 16 000 hectares.

Au sud, la situation n'est pas meilleure : les pluies se sont arrêtées prématurément, alors que les terres étaient prêtes à être cultivées jusqu'à fin juillet. Seuls 80 000 hectares ont pu être emblavés.

« Cette campagne risque aussi de nous passer sous la main, si vraiment rien n'est fait », a déclaré Koussouwè Kourouféi, président du conseil d'administration de la FNGPC.

Face à ces difficultés, la fédération appelle la Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) et les pouvoirs publics à soutenir les producteurs, notamment sur le volet de la commercialisation.

La FNGPC insiste également sur la nécessité de réviser le mécanisme de fixation des prix, bloqué depuis cinq ans alors qu'il devait être revu tous les trois ans.

Enfin, la fédération réclame davantage de moyens de fonctionnement pour ses représentants régionaux. Faute de ressources, ceux-ci peinent à aller sur le terrain, rencontrer les producteurs et les accompagner.

Si la situation climatique reste défavorable et qu'aucune mesure corrective n'est prise, le Togo pourrait connaître une nouvelle campagne cotonnière en demi-teinte, menaçant ainsi un secteur clé de son économie agricole.