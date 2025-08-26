Afrique: Football féminin - Rasheedat Ajibade, capitaine du Nigeria, signe au Paris Saint-Germain

Une star du football féminin africain débarque en France. Rasheedat Ajibade s'est engagée pour deux ans avec le Paris-Saint-Germain. C'est un renfort de poids pour l'équipe entraînée par Paulo César, à 25 ans, elle possède déjà une grande expérience, et surtout un sens du but aiguisé.

Elle ne passe pas inaperçue sur le terrain avec sa teinture bleue sur la tête. Désormais, elle portera un maillot de la même couleur. Rasheedat Ajibade est officiellement parisienne, l'attaquante de la sélection nigériane, 37 sélections et 20 buts avec les « Super Falcons», est une recrue prestigieuse pour le club de la capitale.

« Paris est un club unique. C'est une équipe que j'admire depuis très longtemps. [...] En regardant l'histoire du club, ses valeurs et ses objectifs, je pense que c'est un très grand club », a réagi la Nigériane sur le site du club parisien.

Après cinq saisons à l'Atlético Madrid, la joueuse qui a débuté, à l'âge de 13 ans seulement, au FC Robo Queens au Nigeria, s'apprête à relever un nouveau défi européen.

Championne d'Afrique

Ajibade arrive dans l'Hexagone, en forme, mais surtout en pleine confiance. Car, c'est elle qui a décroché la dernière CAN féminine au Maroc il y a quelques jours avec son équipe, mais elle a aussi été récompensée sur le plan personnel, en étant élue meilleure joueuse de la compétition.

De plus, dans son nouveau vestiaire, elle retrouve un visage familier. Celui de sa coéquipière en sélection Jennifer Echegini. « Nous nous connaissons très bien. Joe, je l'appelle ma soeur parce que c'est une personne unique. C'est une footballeuse extraordinaire et exceptionnelle, mais aussi une personne avec qui il est très agréable d'avoir des relations », témoigne la nouvelle recrue.

On pourrait d'ores et déjà la voir à l'oeuvre dès ce samedi 30 août, lors du match de préparation contre l'Ajax Amsterdam, au campus PSG.