Congo-Kinshasa: Crise de l'Est - Les Eglises posent les jalons d'un dialogue national inclusif

Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) et ceux de l'Église du Christ au Congo (ECC) ont rendu publique, le 25 août, une feuille de route détaillant les étapes clés du processus de paix engagé depuis plusieurs mois.

Ce document est le fruit d'une synergie élargie, née de la fusion des différentes propositions soumises par d'autres confessions religieuses initialement non impliquées, telles que la Plateforme des confessions religieuses du Congo et la Coalition interconfessionnelle pour la Nation. Dans un esprit d'ouverture et conformément à l'appel constant du président de la République à promouvoir l'unité au sein des églises, la Cénco et l'ECC ont associé ces structures pour produire une feuille de route commune et consensuelle.

Le document s'articule sur quatre grandes étapes à suivre, devant conduire à l'organisation effective d'un dialogue national inclusif, dans le but de restaurer la paix et la cohésion en République démocratique du Congo. Le dialogue politique, coeur de ce processus, devra aboutir à un « compromis patriotique » fondé sur des échanges francs et responsables.

Aucun contenu n'est prédéfini ; tout se construira autour des préoccupations et revendications exprimées par les différentes parties prenantes. L'enjeu : des solutions durables à la crise qui ensanglante l'Est de la RDC depuis plus de trois décennies. Le processus s'ouvrira par la tenue, durant un mois, de cultes oecuméniques organisés à travers tout le pays, dans le but de restaurer la confiance et de favoriser la décrispation du climat national. Cette phase spirituelle sera suivie d'un dialogue entre experts, destiné à mobiliser les compétences autour de solutions techniques concrètes aux défis du moment. Ce travail préparatoire débouchera sur la tenue effective du dialogue politique national, point d'orgue du processus, et moment clé pour la recherche d'un consensus patriotique.

À la fin des discussions, un secrétariat technique sera mis en place avec pour mission de produire les dossiers techniques et outils stratégiques nécessaires à une démarche de plaidoyer à l'échelle internationale. Dernier virage à négocier.

Par conséquent, les participants seront appelés à faire preuve de hauteur de vue et de dépassement de soi, en privilégiant l'intérêt supérieur de la Nation au détriment des calculs partisans. Le dialogue national inclusif attend la participation active de toutes les composantes majeures du pays : la majorité au pouvoir, l'opposition politique non armée, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora, ainsi que des personnalités indépendantes ou influentes issues des milieux académique, culturel, intellectuel et économique.

Dans cette dynamique, l'accompagnement sincère et constructif des partenaires internationaux de la RDC est vivement souhaité. Leur implication permettra de soutenir ce processus délicat et décisif afin d'aider le pays à franchir ce tournant historique vers un avenir fondé sur la paix, la cohésion nationale et le développement durable. Désormais, il ne reste plus qu'au président de la République de procéder, dans les meilleurs délais, à la convocation officielle de ce dialogue national inclusif, dont l'urgence s'impose au regard des défis politico-sécuritaires qui assaillent le pays.