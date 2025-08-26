Congo-Brazzaville: Forum horizon initiative et créativité - La cinquième édition couronnée de succès

Après trois jours d'échanges et de débats constructifs, la 5e édition du Forum horizon initiative et créativité (Fhic) a pris fin le 23 août à Pointe-Noire par des perspectives intéressantes et encourageantes en vue de l'employabilité des jeunes.

Du 21 au 23 août a eu lieu à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire la 5e édition du Fhic, haut lieu d'échanges, de partage et débats sur la créativité et l'employabilité des jeunes. Des assises qui ont réuni les jeunes, experts, chefs d'entreprises, organisations de la société civile, partenaires au développement, administrations publiques concernées par les questions liées à la formation et l'emploi des jeunes. Au terme de ces retrouvailles riches d'enseignements, des formations, des financements de projets et plusieurs autres opportunités ont été offertes aux jeunes.

Une belle moisson en perspective dans la résolution de la lancinante question de l'employabilité de la couche juvénile. Coordonnatrice générale et présidente exécutive du Fhic, Aline France Etokabeka n'a pas caché sa satisfaction à la clôture en remerciant tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de cet évènement avant de s'adresser aux jeunes en disant : « Chers jeunes, profitez des opportunités mises à votre disposition. Montrons que nous sommes des jeunes courageux, des jeunes capables de relever le défi. Des jeunes sur lesquels le Congo de demain va compter ».

Pour Pierre Mabiala, ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et du Domaine public chargé des relations avec le Parlement, parrain d'honneur du Fhic, la 5e édition de ce festival a connu un franc succès. « Au cours de cette 5e édition, 500 personnes ont reçu du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) des PME un financement de 63 800 000 FCFA en vue de mettre en oeuvre leurs projets.

En outre, le Figa a procédé à la sélection de 10 meilleurs projets financés à hauteur de 10 millions de FCFA. On a noté aussi la formation de plus de 400 jeunes dans les différentes filières agro-pastorales dont 184 inscrits à l'incubateur de la Congolaise agricole. Dans le cadre de l'embauche dans les différentes entreprises basées ici à Pointe-Noire, les jeunes ont été utilement informés de la disponibilité de 1200 profils recherchés avec emplois immédiats auprès de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE). Les stands d'exposition-vente ont pu réunir 106 jeunes entrepreneurs et créateurs ».

L'organisation du Fhic répond à la préoccupation du président de la République, chef de l'Etat, qui a fait de la question de l'emploi des jeunes une priorité. « Cette initiative répond à une préoccupation du président de la République formulée dans l'une de ses adresses. « La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s'inquiète de son avenir.

Je l'entends, nous l'entendons. Elle demande par exemple que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi soit traitée avec elle. C'est ce que nous venons de faire pendant trois jours dans un élan empreint de solidarité, d'humilité, de franchise, de professionnalisme. Ce forum s'est donc achevé sur une note satisfaisante pour tous », a dit Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de la 5e édition du Fhic à la fin du forum.

A la clôture de l'activité, les dix meilleurs projets devant bénéficier des crédits du Figa à hauteur de 10 millions ont recu leurs prix tout comme les trois gagnants du Prix d'excellence Le Prince, récipiendaires des Prix Gold, Sylver et bronze, qui en plus du diplôme ont reçu une enveloppe d'encouragement pour leur louable initiative dans l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement. De nombreux autres jeunes ont été congratulés pour leur mérite et leur sens de l'entreprenariat;