Congo-Brazzaville: Fima - La 12e édition aura lieu en septembre

26 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

Du 12 au 14 septembre, le Festival international de musique et des arts (Fima), organisé par Médard Mbongo, président de l'ONG Mb production, reprend ses quartiers pour faire résonner la musique au quartier 418 Makayabou en plein coeur de Mongo-Mpoukou dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire.

Entre groupes cultes et nouvelles têtes, le Fima investit une nouvelle fois pour sa 12e édition le quartier 418 Makayabou. Au programme, il y aura trois soirées de concerts, des rencontres et des débats sur le thème « La musique à l'heure du numérique ».

En effet, le Fima continue son épopée folle et rempile pour une douzième édition fantastique dans la ville de Pointe-Noire, Cette année encore, le Fima entend faire battre les coeurs au rythme d'une fête effrénée. Cet événement unique et dédié à la musique sous toutes ses formes dresse un panorama grand format entre les lives des stars de la rumba congolaise, du coupé-décalé, de la musique tradi-moderne mais également des collectifs qui font vibrer les territoires nationaux.

Pour cette 12e édition, le Fima va proposer sur trois soirées plusieurs concerts accessibles et gratuits. L'organisation promet une programmation à la fois populaire et pointue, qui mélangera non seulement les générations nouvelles et anciennes, mais également valorisera le meilleur de la production musicale et de la scène émergente. Tous les artistes présents à ce festival vont partager une même ambition, celle de faire vivre au public ponténégrin une vraie fête populaire et de célébrer la musique dans toutes ses formes d'expression.

Des talents à découvrir

Chaque année, le Fima accueille les artistes nationaux du moment et étrangers. Cette année, la nouvelle génération sera bien représentée et de nombreux jeunes artistes en pleine ascension marqueront la scène du Fima de leur première performance solo. Une occasion pour le public de découvrir et d'apprécier les stars de demain.

