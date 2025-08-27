À Paris, le président français Emmanuel Macron reçoit, mercredi 27 août au Palais de l'Élysée, son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Une visite officielle qui doit donner le ton d'un nouveau chapitre dans les relations entre la France et le Sénégal.

La rencontre débutera mercredi 27 août à 8h30 par l'accueil du président sénégalais à l'Élysée par Emmanuel Macron. Elle intervient dans un contexte particulier : celui d'un rééquilibrage des relations entre la France et l'Afrique, marqué au Sénégal par la fermeture des dernières bases militaires françaises il y a deux mois.

Selon l'entourage de Bassirou Diomaye Faye, « aucune question ne sera taboue ». Au menu des discussions : le dossier mémoriel de Thiaroye. À Dakar, on réclame depuis longtemps que la France livre l'intégralité de ses archives militaires et judiciaires sur le massacre de décembre 1944. Le Sénégal demande aujourd'hui la déclassification totale des documents encore classés et la reconnaissance du véritable nombre de victimes.

Les grands dossiers économiques devraient aussi être sur la table, avec notamment le contentieux autour de la dette du train express régional Dakar-Diamniadio, pour lequel l'entreprise Eiffage réclame environ 150 millions d'euros. Seront aussi abordées les questions de développement durable, d'éducation et de santé, avec la volonté affichée de bâtir un partenariat dit « gagnant-gagnant », plus attentif aux priorités sénégalaises.

Selon une note de la présidence française, les chefs d'État devraient aussi aborder les crises régionales et les grands enjeux internationaux. À noter enfin que Bassirou Diomaye Faye prendra part, en qualité d'invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français organisée par le Medef, la principale organisation patronale française.