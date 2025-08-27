Afrique: Les ultras riches installés en Afrique sont de plus en plus nombreux

D'après le rapport annuel sur la richesse en Afrique publié mardi 26 août par Henley & Partners et New World Wealth, la population des millionnaires et milliardaires ne cesse de croître sur le continent. Souvent concentrée dans les coins les plus riches d'Afrique, elle devrait continuer d'augmenter dans les dix prochaines années.

Aujourd'hui, l'Afrique compte environ 122 500 millionnaires, 348 centi-millionnaires et 25 milliardaires. Un changement majeur par rapport à la fin du XXe siècle, période durant laquelle de nombreuses économies africaines étaient en déclin.

Le rapport révèle ainsi une forte croissance du nombre de millionnaires sur le continent, qui devrait augmenter de 65% dans la prochaine décennie. Pour Romain Ligault, conseiller en gestion de patrimoine à Henley & Partners pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, cette évolution s'appuie sur une croissance économique robuste du continent : « Il s'agit par exemple de regarder la croissance de l'Afrique subsaharienne. Elle enregistre une croissance de près de 4%, plus importante qu'en Europe. »

La croissance économique du continent combinée à l'augmentation du nombre d'ultras riches rend l'Afrique de plus en plus attractive, avance Romain Ligault : « En ce qui concerne les Africains basés en Afrique, ce sont des gens qui sont déjà dans l'ensemble investis dans leur pays d'origine ou dans une zone panafricaine et qui souhaitent diversifier leur portefeuille d'investissement. Mais on fait face à une double dynamique. Il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers qui commencent effectivement à considérer le continent africain comme un continent pérenne, comme une destination à long terme. »

« Nous sommes loin de cette idée du bling-bling »

L'Afrique du Sud domine en nombre de millionnaires (34% du total), suivie de près par l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Des pays avec de véritables pôles de richesses qui permettent aux ultras riches de diversifier leurs investissements, explique Romain Ligault : « Si vous prenez l'exemple de M. Aliko Dangote, qui est l'un des hommes d'affaires les plus importants d'Afrique, il va opérer - si je devais mener une comparaison - une politique d'investissement comme la famille Arnault. Donc nous ne sommes très loin de cette idée du bling-bling. Il est vrai que l'investissement immobilier est un investissement important, mais beaucoup de ces grandes familles diversifient leurs investissements au travers de produits structurés, au travers du capital-investissement, de capital risque... »

Johannesburg reste la ville la plus riche d'Afrique, tandis que Cape Town attire les plus gros patrimoines et se positionne comme un futur leader immobilier. Un phénomène qui fait exploser les prix de l'immobilier sur place. Aujourd'hui au Cap le mètre carré est en moyenne à 5 800 dollars américain.

Des profils de plus en plus éclectiques

S'il existe encore beaucoup de familles ayant pérennisé, sur plusieurs générations, une entreprise familiale, souvent panafricaine, il y a une émergence de nouveaux profils. « Des hommes et des femmes, businessmen and women, qui sont issus de divers secteurs d'activité, comme le secteur de la tech, comme au Bénin et au Togo. Issus des secteurs de l'industrie minière, des secteurs de l'immobilier ou de la finance, toute cette frange de la population est en plein développement », conclut Romain Ligault.

Le continent est ainsi appelé à devenir un acteur majeur de la richesse mondiale, à condition d'améliorer sa gouvernance et d'assurer une répartition plus large des richesses. C'est le cas de l'Île Maurice, sixième pays le plus riche d'Afrique, qui a enregistré la plus forte croissance du nombre de fortunés du continent au cours de la dernière décennie (+63 %).