Afrique: CHAN - Madagascar, premier qualifié en finale

Dakar — Madagascar s'est qualifié, mardi, pour la finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), en éliminant (1-0) le Soudan en demi-finale dans les ultimes minutes de la prolongation.

L'unique but a été inscrit par Toky Rakotondraibe à quatre minutes de la fin de la prolongation, 116e mn.

Les Malgaches ont joué une bonne partie de la rencontre a 10 avec l'expulsion de l'attaquant Fenohasina Razafimaro (78e mn).

Demi-finaliste en 2023, le Madagascar va jouer sa toute première finale au CHAN contre le vainqueur du match Maroc-Sénégal.