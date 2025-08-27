Madagascar: France - La coopération décentralisée se donne un nouvel élan

Antananarivo accueillera prochainement la troisième édition des Assises de la coopération décentralisée franco-malgache. Les représentants des collectivités françaises et malgaches se réuniront pour renforcer leurs partenariats.

Antananarivo sera le théâtre, les 18 et 19 septembre prochains, de la troisième édition des Assises de la coopération décentralisée franco-malgache. Ce rendez-vous réunira les représentants des collectivités territoriales françaises et malgaches autour du thème: « La gouvernance locale, vecteur de résilience au changement climatique ». L'événement vise à renforcer les échanges, partager les bonnes pratiques et soutenir les projets de développement local dans un contexte de changements climatiques croissants.

La coopération décentralisée entre la France et Madagascar s'inscrit dans une dynamique historique. Depuis les premiers jumelages des années 1960, une trentaine de partenariats ont été noués entre communes françaises et malgaches. Ces relations ont permis de mettre en oeuvre des projets concrets dans des domaines varié : éducation, santé, assainissement, gestion des ressources naturelles, et formation des agents locaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les précédentes Assises, notamment celle de 2018, ont constitué des étapes majeures, permettant d'évaluer les projets en cours, de partager les réussites et de renforcer les engagements financiers et techniques des collectivités françaises envers Madagascar.

Une dynamique historique

Madagascar, première destination des financements bilatéraux en 2023 En 2023, Madagascar est devenue la première destination des financements bilatéraux des collectivités françaises pour l'aide publique au développement, un indicateur fort de l'importance accordée à la coopération locale.

La troisième édition des Assises devrait approfondir ces liens et mettre en avant la gouvernance locale comme levier de résilience face aux enjeux climatiques. Les défis des collectivités malgaches Malgré ces avancées, le chemin reste semé d'obstacles pour les communes à Madagascar. La centralisation des financements constitue un frein majeur. Et pour cause les collectivités ne peuvent accéder directement aux aides extérieures sans l'aval de l'État, ce qui ralentit le lancement de projets locaux.

À cela s'ajoutent des contraintes budgétaires et un manque de ressources humaines qualifiées pour gérer efficacement les programmes de développement. Néanmoins, les échanges avec les collectivités françaises offrent des opportunités précieuses : expertise, formation et soutien technique contribuent à renforcer progressivement l'autonomie des communes et leur capacité d'action sur le terrain. Des partenariats récents et prometteurs

Des initiatives récentes témoignent de cette dynamique. À titre d'exemple le partenariat entre la commune urbaine d'Antsiranana et Nîmes Métropole, signé en 2023, ou l'engagement du Département de la Vendée qui illustrent la volonté de développer des projets concrets et durables. Les Assises de septembre seront l'occasion de consolider ces initiatives et d'explorer de nouvelles pistes de coopération, en plaçant la gouvernance locale au coeur de la stratégie pour faire face aux enjeux du changement climatique et promouvoir un développement inclusif et résilient.