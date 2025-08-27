Sénégal: Le FMI réitère sa disponibilité à soutenir les réformes des autorités sénégalaises

Dakar — Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré, mardi, être prêt à contribuer à l'élaboration d"'un programme de réformes ambitieux" tenant à la fois compte du programme "Sénégal 2050", du Plan de redressement économique et social, et des données révélées par la Cour des comptes, concernant la dette et le déficit publics.

"Les autorités [sénégalaises] ont exprimé leur intention de solliciter un nouveau programme soutenu par le [Fonds monétaire international]. Le FMI se tient prêt à accompagner le Sénégal dans la conception d'un programme de réformes ambitieux, aligné sur la Stratégie nationale de développement Vision 2050 et le Plan de relance économique et sociale récemment publié, tout en intégrant les enseignements tirés des conclusions de la Cour des comptes", déclare cette institution financière dans un communiqué parvenu à l'APS.

Une mission conduite par Edward Gemayel, l'un de ses fonctionnaires, a séjourné au Sénégal du 19 au 26 août 2025.

À la fin de la mission, le FMI affirme avoir "félicité les autorités sénégalaises pour leur engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité budgétaires, à la suite de la révélation des importantes erreurs de déclaration survenues ces dernières années".

Ses fonctionnaires ayant séjourné au Sénégal ont discuté avec les autorités du pays d"'un ensemble complet de mesures correctives pour s'attaquer à la cause profonde des fausses déclarations" relevées par la Cour des comptes dans un rapport publié en février dernier.

Selon cette haute administration sénégalaise, les ex-dirigeants du pays ont publié de fausses informations, des "données erronées", qui sous-estiment le niveau de la dette et celui du déficit public, entre 2019 et mars 2024, ce que Macky Sall, l'ex-président du Sénégal, a nié.

Le FMI a recommandé à l'État de "centraliser les fonctions de gestion de la dette, de renforcer le rôle du Comité national de la dette publique et d'achever l'audit complet des arriérés de paiement, qui a été lancé par l'Inspection générale des finances, le 21 juillet 2025".

M. Gemayel et ses collègues disent avoir également eu des discussions "fructueuses" avec les autorités du pays, dont Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget, Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d'État, ministre auprès du président de la République, Boubacar Camara, ministre, secrétaire général du gouvernement, et d'autres hauts responsables du gouvernement.

Les membres de la mission de l'institution financière et les autorités sénégalaises ont également discuté de la création d'une "base de données centralisée sur la dette"', une mesure "visant à renforcer le contrôle des engagements budgétaires et la consolidation progressive des comptes bancaires dans le cadre du compte unique du Trésor", affirme le communiqué.

Le FMI annonce que les discussions relatives aux mesures correctives se poursuivront "au cours des prochaines semaines, avant que le dossier de fausses déclarations puisse être présenté à son conseil d'administration".