Ile Maurice: L'éducation sexuelle en action

Le bilan des dix jours de formation, qui a eu lieu du 11 au 22 août, organisé par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), en collaboration avec les ministères de la Santé et du bien-être et de la Jeunesse et des sports, a été présenté le 22 août, à Port-Louis. Il a été suivi par la remise des certificats aux participants du Training of Trainers Workshop.

Axé sur le thème Comprehensive Sexuality Education (CSE) pour les jeunes qui se retrouvent hors du système scolaire, l'atelier de formation des formateurs visait à renforcer les capacités d'éducateurs expérimentés afin de constituer un vivier de formateurs compétents, capables de dispenser avec assurance et précision le nouveau curriculum de CSE récemment élaboré. Il avait également pour objectif de recueillir des retours d'expérience et de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre, en vue d'améliorer et de finaliser le contenu de ce curriculum.

L'atelier a réuni des formateurs expérimentés en éducation à la sexualité, des éducateurs ainsi que des animateurs et responsables de programmes pour les jeunes qui sont hors du système scolaire, de même que des représentants d'organismes gouvernementaux - notamment du ministère de la Santé et du bien-être et du ministère de la Jeunesse et des sports - ainsi que des membres d'organisations non gouvernementales et d'organisations de la société civile impliqués dans le secteur jeunesse de Maurice et de Rodrigues.

À l'issue de l'atelier intensif de dix jours - marqué par une approche interactive, expérientielle et centrée sur les jeunes -, un vivier de formateurs qualifiés a été constitué à l'échelle nationale, de personnes capables de dispenser efficacement le curriculum CSE. Les organisations participantes ont vu leurs capacités renforcées pour mettre en oeuvre les programmes CSE.

Un rapport complet de l'atelier, incluant les retours des participants et des recommandations, a été produit, accompagné d'un manuel et des ressources consolidées pour faciliter la mise en oeuvre du curriculum. Priscilla Li Ying, Head of Office de l'UNFPA de Maurice et des Seychelles, a déclaré : «L'éducation complète à la santé et à la sexualité est cruciale. Elle permet aux jeunes de faire des choix éclairés concernant leur corps.»

En 2023, 845 grossesses adolescentes ont été enregistrées, accompagnées de 405 nouveaux cas de VIH, dont sept chez des adolescents, ainsi que de 525 cas d'infections sexuellement transmissibles. Ces chiffres, selon les organisateurs, soulignent l'urgence d'agir. La CSE permet ainsi aux jeunes d'acquérir les connaissances, les valeurs et les compétences de vie nécessaires pour faire des choix éclairés.

Gillette Ernest , représentante du ministère de la Jeunesse et des sports, a déclaré : «Au cours des dix derniers jours, nous avons exploré les meilleures pratiques en matière d'éducation complète à la sexualité. Maurice dispose désormais d'un vivier plus solide de formateurs qualifiés.» Elle a ajouté que le plus important n'est pas seulement les compétences acquises, mais aussi les résultats concrets sur le terrain, soulignant qu'aucun jeune ne doit être laissé pour compte. «Des vies impactées, des connaissances transmises et des opportunités créées.»

Jeffrey Cupidon, de Rodrigues, a livré une performance slam interactive et marquante, portée par une puissance incontestable dans la voix. Il s'est exprimé en métaphores à propos des dix jours de formation : «Nou ti vid kouma enn resipian, la nou finn pli konpran.»