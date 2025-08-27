Ile Maurice: Cyclisme - Tristan Hardy remporte le classement général

Tristan Hardy ajoute une belle ligne à son palmarès. Le double champion de Maurice junior 2025 a remporté, dimanche, le classement général du Tour U19 Causses Aigoual Cévennes & Pays de Sommières, épreuve fédérale junior disputée dans le Gard en France.

Avec un temps cumulé de 2h36:52, il devance de 30 secondes son coéquipier, Valentin Beck. Notre jeune compatriote avait frappé fort d'entrée en remportant la première étape à Souvignargues, samedi. Il avait passé la ligne d'arrivée en compagnie de son coéquipier de la Team 31 Specialized, Valentin Beck dans le temps de 2h25:49 pour les 104 kilomètres.

Dimanche matin, Tristan avait enchaîné avec une quatrième place lors de la deuxième étape, un contre-la-montre individuel de 9,15 km à Logrian. L'Estonien Riko Tammepuu s'imposait en 10:44 alors que Tristan mettait 19 secondes de plus pour boucler le parcours. Sans conséquence au général. Au contraire. Puisque le Mauricien prenait 30 secondes d'avance sur son camarade Valentin Beck.

▪️Tristan Hardy posant fièrement sur le podium avec son maillot jaune sur les épaules !

Alors que Tristan et la Team 31 Specialized défendaient la tunique jaune lors de la troisième et dernière étape longue de 89 km à Lasalle, celle-ci a été neutralisée à 22 km de l'arrivée suite à la chute du coureur néerlandais Sander Janssens. Les secours sont intervenus et la durée de l'arrêt a contraint les commissaires à annuler cette dernière étape. Janssens a été conduit à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires.

Valentin Beck termine deuxième au général et s'offre le maillot du meilleur grimpeur. La Team 31 Specialized termine en tête du classement par équipes avec un temps cumulé de 7h53:26, soit avec 2:45 d'avance sur l'U19 Academy Region Sud et 2:50 sur le GSC Blagnac VS 31.

Cette victoire permet à Tristan Hardy de gagner en confiance à trois semaines des Championnats du Monde au Rwanda (21-28 septembre).

Tristan Hardy sera de nouveau en action ce vendredi dans une grande course : le Grand Prix de Plouay Juniors hommes long de 140 km. Une dernière course de haut niveau pour parfaire sa préparation avant les Mondiaux !