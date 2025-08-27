Ile Maurice: La FCC enquête sur la disparition de Rs 4,4 millions à la Special Intelligence Cell

La FCC enquête sur la disparition de Rs 4,4 millions de Reward Money, argent destiné à récompenser un informateur ayant contribué à une saisie de drogue, réalisée par la Special Intelligence Cell (SIC) en 2024. Selon les documents officiels, un policier de cette unité, désormais dissoute, aurait formulé la demande et signé pour percevoir cette prime.

Pourtant, l'enquêteur concerné par cette saisie affirme ne pas se souvenir d'avoir demandé cette somme ni d'en avoir reçu le paiement. Face à cette incohérence, la FCC a lancé une analyse graphologique afin de vérifier l'authenticité de la signature sur les formulaires Application For Reward To Police Officers et l'Acquittance Form.

Le montant initialement demandé par la SIC s'élevait à Rs 6 millions, mais le bureau du commissaire de police de l'époque, Anil Kumar Dip, avait validé uniquement Rs 4,4 millions pour rémunérer l'informateur ayant permis l'interception d'héroïne et de cannabis dont la valeur était estimée à Rs 13,6 millions.

Des documents saisis lors d'une perquisition aux Casernes centrales confirment le décaissement de ces fonds, le 18 septembre 2024. L'assistant surintendant de police Rajcoomar Seewoo, poursuivi pour blanchiment d'argent, a déclaré à la FCC que son subordonné avait bien perçu les Rs 4,4 millions, versées en plusieurs tranches sur un compte bancaire spécifique, avec l'autorisation du bureau du CP.

Au-delà de cette affaire, la FCC mène 56 autres requêtes portant sur le Reward Money, totalisant Rs 34,7 millions, versées à la SIC entre juillet 2023 et octobre 2024. Deux anciens enquêteurs ont été convoqués pour clarifier l'usage de ces fonds et la validité des documents liés aux paiements.