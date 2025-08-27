Ile Maurice: Des poissons morts retrouvés près d'une usine

26 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Une vidéo postée hier sur les réseaux sociaux suscite inquiétudes et interrogations sur un cas possible de pollution le la rivière Hardy au lieudit île d'Ambre. Des poissons, des crabes et des anguilles ont été retrouvés morts.Les observations préliminaires suggèrent un lien potentiel avec une pollution provenant d'une usine voisine.

Des fonctionnaires du ministère de l'Économie bleue et de la pêche étaient sur place hier pour mener une enquête approfondie sur les causes de cette mortalité massive, ainsi que la police de l'Environnement. Il s'agit de collecter des échantillons d'eau à différents points de la rivière pour tester les polluants, les toxines et les niveaux d'oxygène. Des poissons ont aussi été envoyés aux Fisheries d'Albion.

L'usine mentionnée dans la vidéo est la même que celle mentionnée en décembre 2006. Quelque 8 000 litres de fioul lourd provenant de cette entreprise avaient été déversés dans la rivière voisine. Cet incident représente une grave menace pour la biodiversité de la rivière.

Il suscite également des inquiétudes quant à son impact environnemental plus large. Le ministère de l'Environnement suit la situation en collaboration avec le ministère de la pêche, et fournira des informations actualisées au fur et à mesure de l'enquête.

