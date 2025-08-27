La ville de Tuléar a accueilli, du 16 au 24 août 2025, la phase finale du Championnat National Vétéran et Super Vétéran H/D, organisée par la Fédération Malagasy de Basket Ball (FMBB) à travers la Ligue Régionale de Basket Atsimo Andrefana. Cet événement a marqué une nouvelle étape dans la promotion du basket-ball vétéran à Madagascar.

Ce n'est pas une première pour la cité du soleil car Toliara a déjà abrité cette prestigieuse compétition en 2006 et 2021, confirmant ainsi son statut de terre d'accueil majeure pour le basket malgache. L'édition 2025 a une nouvelle fois rassemblée des clubs venus de plusieurs régions, offrant un spectacle à la hauteur de la passion qui anime toujours les basketteurs et basketteuses d'expérience en fin de carrière.

Vétérans Dames : MBS au sommet

La finale dames a opposé deux grandes formations : le MBS d'Analajirofo et le PMBC d'Analamanga. Après une rencontre haletante, c'est le MBS qui s'est imposé sur un score serré de 62 à 59, décrochant ainsi le titre national. En match de classement, La Renaissance (Atsinanana) a battu le MBB (Vakinankaratra) par 57 à 41, complétant ainsi le podium.

Vétérans Hommes : la domination du BC Blinde

Chez les hommes, la finale a tourné à l'avantage du BC Blinde d'Analamanga, qui a largement pris le dessus sur l'EBBE (Vakinankaratra) en s'imposant 83 à 59. La puissance et l'adresse du BC Blinde ont fait la différence, confirmant leur statut de grand favori. Dans le match pour la troisième place, le TIA BC (Analamanga) s'est imposé face au Talio (Atsimo Andrefana) sur le score de 52 à 46, décrochant ainsi la médaille de bronze.

Super Vétérans Dames : BCB d'un souffle

Le duel entre BCB (Atsimo Andrefana) et PMBC (Analamanga) a été l'un des moments les plus intenses de ce championnat. Après un combat défensif acharné, les joueuses d'Atsimo Andrefana ont arraché la victoire d'un seul point : 57 à 56. Le suspense a tenu le public en haleine jusqu'au coup de sifflet final. En petite finale, le VBBP's (Vakinankaratra) a pris la troisième place en s'imposant face au GBC (Analamanga).

Super Vétérans Hommes : VIGA conserve son rang

La finale masculine des super vétérans a opposé le VIGA (Vakinankaratra) à Talio (Atsimo Andrefana). Grâce à leur expérience et à une défense solide, les joueurs de VIGA ont remporté la victoire 77 à 57, s'offrant ainsi la couronne nationale. La troisième place est revenue au Manaker's (Analamanga), qui a dominé son adversaire lors du match de classement.

Une édition marquée par un sponsor engagé

L'édition 2025 a eu une saveur particulière grâce à l'appui de l'ONG AID4Mada, dirigée par son Directeur général Davide Enzo Bertapelle. Dans son projet pour de développement du sport dans la ville de Toliara (Play4Mada). Son organisation s'est illustrée en repeignant trois stades qui ont accueilli les rencontres de la compétition à savoir le Gymnase couvert de Tsienengea, le terrain omnisport du Lycée Laurent Botokeky et enfin le terrain de sport de l'ecolle Pére Nicol&as Barré de Sanfily.

Ces travaux de réhabilitation ont permis d'offrir aux athlètes et au public des traçages et marquages sur le terrain plus modernes à l'image de l'importance d'un tel événement national.

Une contribution fortement saluée par la FMBB et les ligues régionales, car elle illustre la manière dont le sport peut devenir un levier de développement communautaire et un facteur de cohésion sociale.