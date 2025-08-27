Soudan: L'Unité d'Abri salue les interventions du PAM Dans le secteur agricole

27 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur de l'Unité administrative "Abri" dans la localité de Halfa, État du Nord, M. Walid Saleh Khalil a salué les efforts et le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM) en faveur des activités agricoles dans l'unité.

Lors de sa rencontre avec la délégation du PAM conduite par le directeur national adjoint du suivi et de l'évaluation, Dr. Abdallah Al-Sheikh, et le coordinateur du programme dans l'État du Nord, Dr. Abdelrahim Hussein, en présence des responsables locaux, il a réaffirmé la disponibilité de l'unité de Abri à collaborer étroitement avec le programme pour la mise en oeuvre de diverses activités destinées à développer le secteur agricole.

De son côté, le directeur de l'agriculture de Abri a indiqué à (SUNA) que le programme a déjà mené plusieurs interventions, notamment la distribution d'engrais et de semences ainsi que l'appui technique aux projets et associations agricoles.

