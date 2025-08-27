Afrique Centrale: Le Qatar rassurant sur les négociations en cours à Doha entre Kinshasa et le M23

Alors qu'un black-out total entoure les négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23 qui ont repris à Doha le 20 août, la diplomatie qatarienne est sortie du silence, mardi 26 août, pour confirmer que les pourparlers se poursuivaient sur deux points : le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et l'échange de prisonniers.

Les négociations entre Kinshasa et les rebelles de l'AFC/M23 ont bien repris à Doha, au Qatar, et les deux parties sont toujours là pour discuter. Malgré le black-out qui entoure les pourparlers, l'information a été confirmée mardi 26 août par le ministère qatarien des Affaires étrangères, soucieux de se montrer rassurant.

« Nous avons reçu ici, à Doha, les deux parties, la RDC et le M23 », a ainsi déclaré dans l'après-midi Majed al-Ansari, le porte-parole de la diplomatie qatarienne, lors d'une conférence de presse. Les discussions en cours portent sur « un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, ainsi que sur l'échange de prisonniers et de détenus », a-t-il également ajouté, sans plus de détails.

Délégations réduites

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Arrivés à Doha mercredi 20 août, le gouvernement congolais et l'AFC/M23 n'y ont pour l'instant envoyé que des délégations réduites, les deux représentants du groupe armé n'ayant reçu pour mandat que de discuter des deux points évoqués par Majed al-Ansari avant l'arrivée d'un chef négociateur et de son équipe. En effet, malgré les engagements pris lors de la déclaration de principes signée le 19 juillet appelant à faciliter la libération des détenus de chaque camp, le processus reste pour l'instant bloqué.

Pendant ce temps là sur le terrain, les combats, eux, ont repris de plus belle, notamment au Sud-Kivu, le week-end dernier.

À lire aussiRDC: reprise des négociations entre le gouvernement et le groupe AFC/M23 à Doha