Afrique du Sud: Le pays met en garde sa jeunesse face aux fausses offres de travail en Russie

Les autorités d'Afrique du Sud mettent en garde la jeunesse sud-africaine face aux fausses offres d'emploi à l'étranger. Une mise en garde qui intervient après la diffusion d'une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux : une influenceuse proposait des offres alléchantes en Russie, pour des jeunes filles à la recherche d'une vie meilleure. L'Afrique du Sud rappelle que pour toute offre d'emploi, il faut se rapprocher de l'ambassade sud-africaine, pour éviter les offres frauduleuses, souvent synonymes d'exploitation ou de trafic d'êtres humains.

En Afrique du Sud, la vidéo a été supprimée depuis. Une influenceuse suivie par plus d'un million de personnes sur TikTok incitait les jeunes sud-africaines à rejoindre la Russie pour un nouveau départ et une vie meilleure. « Ne vous laissez pas séduire par des offres d'emploi étrangères non vérifiées » a immédiatement réagi le chef de la diplomatie publique Clayson Monyela, qui s'inquiète de potentiels trafics d'être humains déguisés.

Trafic

Plus tôt cette année, 23 Sud-africains, en majorité des femmes, ont été rapatriés de Thaïlande, victime de trafic d'êtres humains, après avoir été attirées par des offres d'emplois frauduleuses. L'agence de presse AP avait également recueilli les témoignages de jeunes femmes africaines attirées par des fausses promesses d'emploi, pour en réalité rejoindre une usine de drones en Russie.

Se méfier

Selon le ministère de la Jeunesse, des femmes et du handicap, ces offres d'emploi fonctionnent sur la population, en raison d'un taux chômage alarmant chez les jeunes sud-africains, autour des 46%. Mais le ministère rappelle que les opportunités d'emploi à l'étranger font partie de programmes officiels, fruits d'accords bilatéraux entre pays. Il invite ainsi la jeunesse à se méfier des offres relayées sur les réseaux sociaux.