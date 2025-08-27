Ouganda: La police hausse le ton en vue de la campagne pour la présidentielle du 12 janvier

Tout candidat qui ne respectera pas les consignes électorales sera arrêté, ont indiqué les forces de l'ordre ce mardi 26 août. Un avertissement face auquel certaines voix se sont immédiatement élevées pour dénoncer un abus de pouvoir et une règle uniquement dirigée contre les opposants au président Yoweri Museveni qui s'apprête à briguer un septième mandat.

C'est un avertissement lourd de menaces à l'approche de la présidentielle en Ouganda. À la veille de la conférence nationale du parti au pouvoir, le NRM, qui doit une nouvelle fois adouber Yoweri Museveni pour le représenter lors du scrutin du 12 janvier prochain, la police a prévenu, mardi 26 août : tout candidat qui ne respectera pas les consignes électorales sera arrêté.

Les « consignes électorales » en question imposées par la police exigent que toute marche, tout meeting ou toute procession politique soit signalé en amont aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent, officiellement, en assurer la sécurité et prévenir les troubles. Mais samedi 23 août, celles-ci ont refusé d'autoriser la manifestation d'un candidat du NUP, le parti d'opposition de Bobi Wine, ajoutant que tout contrevenant risquait désormais d'être interpellé. Une décision face à laquelle certaines voix se sont immédiatement élevées pour dénoncer un abus de pouvoir et une application sélective des règles...

« Nous avons une police qui agit comme un gardien du régime »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la directrice du Center for Constitutional Governance Sarah Birete par exemple, le pouvoir que s'octroie ainsi la police relève d'« une interprétation délibérément erronée de la loi sur l'ordre public. Alors que le texte demande simplement aux citoyens d'informer les forces de l'ordre [avant l'organisation d'une manifestation], la police agit comme si elle avait le pouvoir d'accorder ou de refuser le droit de se réunir, de s'associer ou de s'exprimer », affirme-t-elle. Or, il se trouve que cette pratique a déjà été jugée illégale à deux reprises par la Cour constitutionnelle, en 2008 et en 2020, rappelle aussi cette dernière avant d'expliquer que cette confusion sert, avant tout, à restreindre les activités de l'opposition, le NRM du président Yoweri Museveni pouvant lui continuer à organiser librement ses rassemblements.

« En Ouganda, nous avons une police qui agit comme un gardien du régime et non comme une institution chargée de faciliter l'exercice des droits civils et politiques des citoyens », finit-elle par asséner en conclusion. Une situation face à laquelle les ONG de défense des droits de l'homme craignent, de leur côté, un nouveau rétrécissement de l'espace civique en Ouganda à l'approche de la présidentielle, avec le risque de revivre les violences de l'année 2021.