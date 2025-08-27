Somalie: Le pays et les États-Unis ont mené une opération conjointe contre l'organisation État islamique au Puntland

Longue de 15 jours, elle s'est notamment déroulée dans la vallée de Baallade ou l'aviation américaine a mené de nombreuses frappes pendant que les troupes du Puntland avançaient au sol. Si Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, et les services fédéraux anti-terroristes somaliens affirment avoir infligé de nouvelles défaites à l'organisation terroriste, l'un et l'autre n'avancent aucun bilan chiffré.

La lutte contre le groupe État islamique (EI) se poursuit dans la Corne de l'Afrique. Ce mardi 26 août, Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, et les services fédéraux anti-terroristes somaliens ont annoncé avoir mené pendant 15 jours une opération conjointe contre les jihadistes au Puntland, dans le nord-est de la Somalie. S'ils n'ont communiqué aucun bilan, les deux partenaires se sont toutefois félicités d'avoir infligé de nouvelles défaites à l'organisation terroriste.

L'aviation américaine a notamment mené plusieurs frappes dans la vallée de Baallade, tandis que les troupes du Puntland progressaient au sol. Ces opérations avaient pour but d'« éliminer les derniers fugitifs de l'EI » écrivent sur X les services anti-terroristes de la région qui mènent depuis le mois de janvier une féroce campagne contre le groupe jihadiste dans les montagnes Cal Miskaad avec un appui aérien des États-Unis.

Alors qu'Africom affirme avoir mené près d'une quarantaine de frappes dans cette région depuis le début de l'année, les autorités du Puntland revendiquent, elles, la prise de nombreuses bases jihadistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le terrain permet aux jihadistes de se cacher »

« L'État islamique n'est pas vaincu » pour autant dans la Corne de l'Afrique, relativise toutefois Stig Jarle Hansen, chercheur à l'Université norvégienne des sciences humaines, sur le site The Conversation. « Le terrain permet aux combattants de se cacher et ni Adulqadir Mumin [l'émir du groupe, NDLR], ni son numéro deux, n'ont été éliminés », explique-t-il.

Selon l'ONG indépendante Acled qui recueille des données sur les conflits et les manifestations dans tous les pays du monde, le groupe utilise en outre depuis janvier dernier des drones de combats ainsi que des mines artisanales. L'EI démontre ainsi ses capacités d'adaptation en « utilisant de plus en plus d'appareils à distance », analyse pour sa part le chercheur Jalale Getachew Birru qui en est membre.