Madagascar: Mobile money - Des escrocs ciblent les nouveaux cash points

Les professionnels de cash points sont, ces derniers temps, victimes d'escroqueries. Les fraudeurs ciblent en particulier les nouveaux points et renouvellent sans cesse leurs méthodes.

Le service mobile money des opérateurs téléphoniques est devenu, ces derniers jours, un véritable théâtre d'arnaques. Professionnels de cash points, kiosques d'envoi, de retrait ou de dépôt d'argent, mais aussi clients, se retrouvent confrontés à des fraudes de plus en plus sophistiquées.

À Bongatsara, Kantonirina Sandra Razafindrabe, gérante d'un cash point, témoigne. Cette jeune mère d'une vingtaine d'années explique que deux individus, arrivés à moto, ont présenté des billets en désordre pour un transfert vers une tierce personne. Après la transaction, ils se sont enfuis. « Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un simple tour de manipulation. Quand nous avons recompter l'argent, nous avons constaté qu'il manquait la moitié de la somme », relate-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les clients prétendaient vouloir envoyer un million d'ariary, mais seuls cinq cent mille ariary avaient été réellement remis. « Certaines personnes vont jusqu'à soupçonner l'usage de magie noire, car il arrive parfois que nous accomplissions des gestes que nous pensions pouvoir refuser », poursuit-elle. « Nous avons essayé de contacter le numéro utilisé pour l'envoi, mais il n'était plus joignable. » Une plainte a depuis été déposée.

Vigilance

À Iavoloha, Angela Heriniaina, également gérante d'un cash point, confirme que les escrocs visent d'abord les nouveaux venus du secteur. Le métier attire de plus en plus de candidats, et les fraudeurs s'adaptent. Autrefois, ils se présentaient directement dans les points de service ; désormais, ils appellent les gérants en se faisant passer pour des employés d'opérateurs téléphoniques.

« Ils engagent la conversation, puis demandent de saisir un code sur le téléphone. Dès que le code est entré, tout l'argent du compte disparaît », explique Tanjona, propriétaire d'un cash point. Ce jour-là, il affirme avoir perdu 3,5 millions d'ariary.

Face à cette recrudescence de fraudes, les professionnels appellent à la vigilance. Ils conseillent de vérifier systématiquement l'identité des clients et de ne jamais divulguer de codes confidentiels par téléphone. Les autorités locales, de même que les opérateurs, sont interpellés pour renforcer la sécurité et sensibiliser les acteurs du secteur.