Madagascar: Mahajanga - Un roadshow pour bâtir un tourisme durable

À Mahajanga, le tourisme a généré cent vingt mille visiteurs nationaux et des retombées économiques en 2023. La CTM lance un roadshow pour structurer le secteur et promouvoir un tourisme durable.

Mahajanga, la «ville aux fleurs », séduit chaque année un nombre croissant de visiteurs. En 2023, cent vingt mille touristes malgaches ont choisi cette destination pour leurs vacances, confirmant son attractivité et sa contribution à l'économie régionale. Pourtant, selon Tojo Lytah Razafimahefa, président de la CTM, le potentiel touristique de la ville reste encore sous-exploité. Les flux de voyageurs se concentrent majoritairement sur Antananarivo et Nosy Be, bénéficiant de liaisons aériennes internationales, laissant en retrait des régions comme Mahajanga.

« Toutes les régions doivent bénéficier du tourisme, pas seulement celles déjà connues à l'international », insiste Razafimahefa. Les chiffres témoignent pourtant de l'impact local : pendant les vacances, les stations balnéaires génèrent jusqu'à 50 millions d'ariary de redevances. La consommation de produits locaux suit également la tendance, avec 100 kilos de viande écoulés par jour, sans compter les achats de papier et de bois de mangrove.

Formalisation

La CTM plaide pour une meilleure organisation des espaces touristiques. L'aménagement de campings, comme cela se pratique largement ailleurs, permettrait d'éviter que les vacanciers n'installent matelas et bouteilles de gaz sur les routes, tout en apportant des recettes à la commune. La gestion des déchets, de l'eau et de l'électricité demeure également un défi majeur pour une ville qui aspire à se positionner comme destination touristique.

Pour répondre à ces défis, la CTM organise un roadshow à Mahajanga, du 3 au 6 septembre 2025. L'événement, qui se tiendra au Baobab Tree Hotel & Spa, prévoit un atelier d'échanges et d'information sur le développement touristique et les actions de la CTM, suivi d'une formation RSE et d'ateliers pratiques destinés à améliorer les services touristiques. Des sessions de marketing digital, ouvertes à tous les opérateurs, qu'ils soient membres ou non de la CTM, viendront compléter le programme.

Ce roadshow, financé par l'Union européenne via le programme Clim Invest et animé par Innoveo, met également en avant plusieurs partenaires stratégiques, dont Orange Madagascar, AFG Assur, Vitafoam et OPURE by IEM. « Trop d'informel tue le formel », souligne Razafimahefa. L'ambition est de structurer le secteur, de formaliser les acteurs locaux et de faire en sorte que le tourisme profite réellement à la population.

Mahajanga se veut ainsi un laboratoire pour un tourisme responsable, conciliant attractivité, retombées économiques et préservation des ressources locales.