Madagascar: Antsiranana - Jeunes talents et idées neuves au rendez-vous

La capitale du Nord abrite le Salon régional de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi à l'initiative de l'association Tamana, engagée dans la promotion de la jeunesse et le développement local.

Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de bâtir une économie inclusive et durable. Du 25 au 30 août, le Salon régional de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi (SREE) ouvre ses portes à Antsiranana, afin de rapprocher les jeunes chercheurs d'emploi, les porteurs de projets et les acteurs économiques.

Dans un contexte où le chômage des jeunes reste un défi majeur, l'événement représente une chance unique de stimuler l'insertion professionnelle et de promouvoir l'esprit d'initiative. Il se veut un espace d'échanges, de formation et de recrutement direct, mais aussi une vitrine de l'innovation et de la créativité entrepreneuriale, avec pour objectif de faire émerger une nouvelle génération de créateurs d'emplois durables.

Ce rendez-vous annuel qui est à sa quatrième édition, rassemble les jeunes, les entrepreneurs, les investisseurs, les institutions et le grand public autour de l'innovation, de l'emploi et du développement durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le thème « Mamokatra eto an-toerana, mamelona maharitry » (Produire localement, nourrir durablement), cette édition met en avant la production locale comme levier de souveraineté économique et de valorisation des ressources régionales. Ce choix stratégique vise à encourager la production locale, à réduire la dépendance aux importations, à soutenir les producteurs et à promouvoir une économie respectueuse de l'environnement.

Selon les explications des initiateurs, ce salon régional a pour objectif de valoriser l'esprit entrepreneurial et l'innovation locale, de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi, d'offrir des formations et des échanges pratiques pour renforcer les compétences, et de créer un cadre propice au réseautage et à la coopération.

Des activités riches et variées

Tout a débuté, samedi, par l'organisation d'une journée dédiée au « Carnaval de l'avenir », suivie de dépistages du diabète et du VIH/sida, de soins dentaires, de sensibilisation à la nutrition, de séances de zumba, de démonstrations de danses et de plusieurs animations culturelles, qui se sont déroulées sur la place Foch, devant l'Hôtel de ville.

Tout au long de la semaine, le programme alternera conférences, ateliers de formation, témoignages inspirants et rencontres professionnelles, afin d'offrir aux participants des occasions concrètes de s'informer, se former et créer des réseaux solides.

La cérémonie officielle d'ouverture se tiendra le jeudi 28 août, en présence des partenaires institutionnels et privés, dont Orange Madagascar, l'Ambassade de France à Madagascar, ainsi que plusieurs entreprises locales qui s'engagent aux côtés de Tamana pour faire du SREE un véritable tremplin pour la jeunesse et l'entrepreneuriat.

« L'événement revêt une importance capitale, car il place la jeunesse, l'innovation et l'initiative au coeur de notre développement. Nous croyons fermement que l'emploi et l'entrepreneuriat ne sont pas seulement des leviers de croissance, mais aussi des vecteurs de dignité, d'autonomie et d'espoir pour notre jeunesse. Le SREE 2025 est plus qu'un salon, c'est un mouvement collectif pour bâtir un avenir prospère et durable à partir de nos propres forces », souligne Berthela Fety, présidente de l'association tamana et initiatrice de ce salon régional.