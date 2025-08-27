Madagascar: Environnement - Les aires protégées rapportent gros

Génératrices de développement. Les aires protégées de Madagascar rapportent des recettes importantes. Madagascar National Parks (MNP) a attribué près d'un milliard d'ariary aux vingt-huit Comités d'orientation et de soutien des aires protégées (COSAP). Il s'agit d'une part des revenus issus des droits d'entrée des visiteurs dans les quarante-trois parcs gérés par le MNP à travers tout le pays.

« Les aires protégées sont un levier de développement, notamment grâce au tourisme. La protection de l'environnement n'est pas seulement un devoir, elle constitue également un atout pour le développement des communautés, stimuler l'économie locale et, plus largement, pour Madagascar tout entier », a déclaré Ony Rakotoarisoa, directeur général du MNP, hier, lors de la cérémonie officielle de remise des fonds au COSAP, qui s'est tenue au parc national d'Andasibe.

Projets à impact

Les aires protégées figurent parmi les principales destinations des touristes internationaux à Madagascar. Selon le MNP, sur les trois cent mille touristes arrivés dans le pays en 2024, 80 à 85 % ont visité au moins une aire protégée. Les parcs d'Andasibe, d'Isalo et des Tsingy de Bemaraha font partie des plus fréquentés.

Les fonds attribués permettront de financer des projets de développement dans les communes où se trouvent ces aires protégées. « Ils serviront à des projets ayant un impact direct pour les populations locales. Ce sont les communautés elles-mêmes qui décident de leur utilisation : construction d'écoles, d'hôpitaux ou aides pour la rentrée scolaire », a expliqué Max Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable.

Il a également encouragé les habitants vivant autour des aires protégées à renforcer leur protection. « La protection de l'environnement génère des revenus. Nous incitons les populations à préserver la nature, à lutter contre le trafic illicite pour attirer davantage de touristes. Si les parcs sont dégradés, le nombre de visiteurs diminue », note-t-il.

Après plus de 15 ans d'interruption, le MNP a rétabli la redistribution des revenus issus des droits d'entrée dans les aires protégées, consolidant le rôle du tourisme dans le développement local et la préservation des ressources naturelles.