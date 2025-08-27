Madagascar: RN6 - Le pont de Betsimipoaka inspecté

Le pont Sodia, situé sur la Route nationale 6 (RN6), ne présente aucun signe de faiblesse, indique un communiqué du ministère des Travaux Publics publié hier. Les dernières inspections menées par les techniciens spécialisés confirment que l'ouvrage reste conforme aux normes et qu'aucun risque de rupture n'est à craindre, selon le ministère.

Construit selon un modèle cantilever, comme de nombreux ponts similaires à Madagascar, le pont dispose d'appareils d'appui parfaitement stables, sans mouvement ni glissement pouvant compromettre sa solidité, explique un technicien du ministère.

Cependant, certains usagers restent inquiets quant à l'état du pont de Betsimipoaka. « Il y a de nombreux véhicules lourds qui circulent sur le pont. Du coup, il faudrait davantage de contrôles », déclare Jimmy, usager de la route.

Si l'état de l'ouvrage est jugé satisfaisant, les opérations de maintenance et les inspections périodiques se poursuivent pour assurer sa longévité et la sécurité des usagers. Les autorités rappellent par ailleurs l'importance de respecter les règles de circulation, notamment les limites de charge autorisées pour les véhicules.