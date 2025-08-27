Madagascar: RN6 - Le pont de Betsimipoaka inspecté

27 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le pont Sodia, situé sur la Route nationale 6 (RN6), ne présente aucun signe de faiblesse, indique un communiqué du ministère des Travaux Publics publié hier. Les dernières inspections menées par les techniciens spécialisés confirment que l'ouvrage reste conforme aux normes et qu'aucun risque de rupture n'est à craindre, selon le ministère.

Construit selon un modèle cantilever, comme de nombreux ponts similaires à Madagascar, le pont dispose d'appareils d'appui parfaitement stables, sans mouvement ni glissement pouvant compromettre sa solidité, explique un technicien du ministère.

Cependant, certains usagers restent inquiets quant à l'état du pont de Betsimipoaka. « Il y a de nombreux véhicules lourds qui circulent sur le pont. Du coup, il faudrait davantage de contrôles », déclare Jimmy, usager de la route.

Si l'état de l'ouvrage est jugé satisfaisant, les opérations de maintenance et les inspections périodiques se poursuivent pour assurer sa longévité et la sécurité des usagers. Les autorités rappellent par ailleurs l'importance de respecter les règles de circulation, notamment les limites de charge autorisées pour les véhicules.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.