Madagascar: Orientation professionnelle - Des bacheliers accompagnés vers l'avenir

27 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Une journée pour éclairer l'avenir des bacheliers. « La Cité des Cultures à Antaninarenina accueillera, ce samedi 30 août, la première édition de START'U, un événement initié par MZARA Skills, Tools and Attitude », a expliqué un responsable de l'événement hier. Cette journée immersive a pour objectif d'accompagner les jeunes bacheliers, mais aussi ceux n'ayant pas obtenu le bac, ainsi que leurs parents, dans leurs choix d'orientation après les études secondaires.

Chaque année, de nombreux jeunes Malgaches se retrouvent sans repères après le bac. «Près de 30 % abandonnent dès la première année universitaire faute d'accompagnement adapté. La moitié des diplômés rencontrent des difficultés à trouver un emploi correspondant à leurs compétences, et un étudiant sur trois seulement poursuit ses études dans un domaine qui lui correspond réellement.

Le chômage touche environ 40 % des jeunes, et pour 30 % d'entre eux, le manque de formation ou de préparation constitue un frein majeur à l'accès au marché du travail», indique un communiqué relatif au lancement de START'U.

Les participants pourront découvrir différents métiers et filières, dialoguer directement avec des professionnels et des étudiants, et assister à des conférences ou master class pour préciser leurs projets. Un espace sera également réservé aux parents afin de les impliquer dans l'orientation de leurs enfants. Des services pratiques seront proposés, notamment des conseils en orientation, des offres de jobs étudiants, des astuces pour trouver un stage, un accompagnement par des mentors et des informations sur le logement.

