Madagascar: Tiakaly Food Festival - Un voyage de découvertes culinaires

Les 30 et 31 août, le Rahym Building Ankorondrano se transformera en véritable paradis pour les papilles. Okalou, en collaboration avec Tiakaly, signe le retour du Tiakaly Food Festival pour une deuxième édition encore plus festive et généreuse. Après le succès fulgurant de 2024, marqué par des stands pris d'assaut dès la mi-journée, les organisateurs promettent cette année une expérience culinaire plus riche, plus variée et surtout en grand format.

Au menu : près d'une quarantaine d'enseignes emblématiques de la capitale, allant des saveurs de rue aux tables raffinées. Pizzas, cuisines coréenne, japonaise et chinoise, smash burgers, pakopako, bubble tea, cookies, mofo akondro, huîtres et même un bar à vin. "Pour cette édition, nous allons rectifier le tir et améliorer les choses, non seulement en mieux mais en les rendant meilleures, mais surtout en version XXL.

Bien sûr, nous avons conservé le concept de la précédente édition mais il promeut encore plus de découvertes culinaires, d'animations pour toute la famille, DJ sets, live music et shows... le tout dans une ambiance conviviale et une agréable expérience gourmande", exprime l'organisateur hier lors d'une conférence de presse au Radisson Blu Ambodivona.

Grande nouveauté : la table VIP de Tiakaly, dressée comme un banquet festif, réunira une trentaine d'exposants autour d'une expérience de dégustation exclusive et privilégiée.