Madagascar: Toky Rakotondraibe - Héroïque artisan du but de la qualification

27 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Il a fait la différence. L'attaquant du Cosfa, Toky Niaina Rakotondraibe, a été l'auteur du but de la première qualification historique de Madagascar en finale du Championnat d'Afrique des Nations, qui en est à sa 8e édition. Aligné par le coach Romuald Rakotondrabe à la 65e minute, en remplacement d'Onja Onjaniaina Patrick Hasinirina, Toky a inscrit le but de la victoire à la 115e minute de la prolongation.

Toky Niaina est le meilleur buteur de la saison 2024-2025, toutes compétitions élites confondues, avec treize réalisations. Il a marqué six buts en Pure Play Football League, le championnat national élite, et six également en Telma Coupe de Madagascar.

Connu principalement sous le maillot des militaires, il a débuté au centre de formation de Jet Mada dès son jeune âge, puis au FC Lion, avant d'évoluer au sein de l'équipe de Betongolo. Il compte jusqu'ici trois buts au 8e CHAN.

Il avait inscrit le premier en ouvrant le score lors du troisième match de la phase de groupes contre la République centrafricaine. Toky avait également transformé le quatrième tir décisif durant la séance de tirs au but en quarts de finale face au Kenya.

Il a été sollicité par le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et a intégré les Barea A' pour la première fois durant la Cosafa Cup en Afrique du Sud en juin. Son but contre les Faucons de Jediane soudanais restera mémorable dans l'histoire du football malgache.

