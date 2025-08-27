Madagascar: Accident sur la RN7 - Dix-neuf blessés dans un ravin à Antsirabe

Dix-neuf personnes, dont le chauffeur, ont été blessées dans un accident de la route survenu hier, vers 4h35 du matin, sur la RN7, au nord du pont de Sahatsiho, dans la commune urbaine d'Antsirabe. Une Mercedes Sprinter a brusquement reculé sur une pente avant de basculer dans un ravin.

Le taxi-brousse était tombé en panne dans la montée de Sahatsiho Avaratra. Le chauffeur s'est immédiatement arrêté sur le bas-côté, pendant que son assistant plaçait des briques derrière les roues pour éviter tout recul. Malgré ces précautions, le véhicule a dévalé la pente.

Les tentatives du conducteur et de son aide pour l'arrêter sont restées vaines. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser, retourné sur le toit, dans un ravin récemment consolidé.

Les passagers blessés ont été transportés en toute urgence à l'hôpital luthérien d'Andranomadio. Le conducteur, inconscient au moment des secours, a été évacué vers le Centre hospitalier de référence régionale d'Antsirabe.

Des policiers ont été dépêchés sur place pour porter secours, sécuriser le périmètre et dresser le constat. Les papiers du véhicule ont été saisis. Une enquête est en cours.