Madagascar: Tsiroanomandidy - Un bandit abattu fusil en main

27 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Violent affrontement à Belobaka Tsiroanomandidy, avant-hier à l'aube. Des villageois, épaulés par les forces de gendarmerie, se sont retrouvés nez à nez avec deux individus suivis à la trace après un vol de bovidés. L'un des malfaiteurs, armé d'un fusil de chasse, a été abattu au cours de l'accrochage. Son complice a réussi à s'échapper, mais les deux boeufs volés ont été récupérés et restitués à leurs propriétaires. Le fusil de l'individu abattu a également été saisi.

Ces scènes dignes d'un film se sont déroulées aux alentours d'une heure du matin. Des habitants, ayant remarqué des agissements suspects, ont rapidement organisé une opération de poursuite. Alertées, les forces de défense et de sécurité sont venues en renfort. Une heure plus tard, les traces des voleurs ont été retrouvées. L'un des boeufs dérobés a été découvert dans un champ d'orangers, signe que les fugitifs tentaient de se cacher dans les environs.

Identification

La traque s'est intensifiée et les poursuivants ont fini par rattraper les deux individus sur une piste qui s'écarte du village de Bekapaika. C'est à ce moment-là qu'un échange violent a éclaté. L'un des assaillants a tenté d'utiliser son fusil de chasse pour repousser la foule et les gendarmes. Mais sous la riposte, il a succombé. Son arme a été saisie. Son complice a profité de la confusion pour prendre la fuite. Il est toujours recherché.

Les autorités locales indiquent que l'homme abattu n'était pas connu des services de sécurité ni des référents de la région. Tout porte à croire que les deux voleurs ne sont pas originaires des agglomérations voisines, mais qu'ils se seraient déplacés spécialement pour commettre le vol. Les investigations sont en cours afin d'identifier l'individu neutralisé et de remonter jusqu'à son complice en cavale.

Le phénomène du vol de boeufs continue de frapper plusieurs localités rurales, où il représente une menace constante pour les éleveurs. La prompte réaction des villageois de Bekapaika Belobaka, conjuguée à l'appui de la gendarmerie, a permis d'éviter la perte définitive des deux zébus et de neutraliser l'un des malfaiteurs.

